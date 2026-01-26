오타니는 MVP 반려견 디코이는 MVD 수상

미국프로야구 메이저리그(MLB) 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 반려견 데코핀(영어 이름 디코이·Decoy)이 2025시즌 ‘최우수 개’(MVD)로 선정됐다.

26일 MLB닷컴에 따르면 오타니는 지난 24일 전미야구기자협회(BBWAA) 뉴욕지부 주최 시상식 만찬에서 자신의 MVP 상패뿐 아니라 반려견 디코이의 MVD 상패까지 받았다.

MLB닷컴은 “야구기자들이 최초의 MVD 수상견으로 디코이를 선정했다”며 “디코이는 ‘가지고 오기’(fetch)와 ‘구르기’(roll-over) 기술을 겸비한 세계 최고의 ‘이도류 개’라고 전해진다”고 했다.

2024년 8월 LA다저스타디움에서 열린 볼티모어 오리올스와의 홈 경기에서 마운드에 올려둔 공을 물고 포수 자리에 있던 오타니에게 달려가는 방식으로 시구를 선보였던 장면을 상기시킨 것이다. 당시 오타니는 시구를 마친 디코이에게 간식을 주고 하이파이브도 했다.

오타니는 만찬 후 자신의 인스타그램에 나비 넥타이를 맨 채 MVD 상패와 함께 포즈를 취한 디코이의 모습(사진)을 올려 수상 사실을 알리기도 했다.

MVD 상패는 오타니가 받은 MVP 상패와 비슷한 디자인으로, 야구장 다이아몬드 안팎에 ‘2025 내셔널리그 MVD 디코이 오타니’라는 문구가 새겨져 있다.

디코이는 오타니가 2023년부터 키우는 반려견이다. 네덜란드 혈통의 쿠이커혼제종으로 알려졌다. 주일 미국대사로부터 가짜 여권번호가 적힌 특별 비자를 선물 받기도 했다. 2024년, 2025년 월드시리즈 우승 퍼레이드에 오타니와 함께 등장해 시선을 끌었다.

오타니는 디코이를 주인공으로 한 동화책도 공동 집필했다. 작가 마이클 블랭크와 함께 쓴 ‘디코이가 개막전을 구하다’(Decoy Saves Opening Day)라는 제목의 책이 다음달 출간될 예정이다.