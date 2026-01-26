부산교통공사, 2026년 2294억원 규모 발주 계약 확정

부산교통공사는 올해 448건 총 2294억원 규모의 발주계약을 확정했다고 26일 밝혔다. 발주 분야별 규모는 물품 261건(752억원), 공사 91건(420억원), 용역 96건(1122억원)이다.

올해 발주는 상반기에 집중된다. 상반기 발주 규모는 370건(1287억원)으로, 전체 발주 건수와 금액의 82.6%와 56.1%에 이른다. 하반기는 78건(1007억원) 규모의 발주를 진행할 예정이다.

부산교통공사가 올해 448건 총 2294억원 규모의 발주계약을 확정했다. 사진은 부산교통공사 사옥 전경이다. 부산교통공사 제공

부산교통공사는 또 지역업체와 동반 성장을 기본 방향으로 삼고, 지방계약법이 허용하는 범위 내에서 지역업체의 수주를 적극 지원할 계획이다. 10억원 미만의 전문·전기·소방·통신공사와 7억1000만원 미만의 물품·용역계약은 지역 제한 입찰을 우선 적용한다. 또 10억원 이상 전문·전기·소방·통신공사는 지역의무 공동도급제도를 시행한다.

이를 통해 지역업체가 최소 49% 이상 참여하도록 해 대·중소 건설업체 간 상생과 지역 중소업체의 실질적인 수주 물량을 확보할 수 있도록 한다. 특히 올 상반기 계약보증금과 공사이행보증금을 50% 감경해 계약업체의 비용 부담을 줄이고, 안정적인 사업 수행을 지원할 방침이다.

이병진 부산교통공사 사장은 “발주시기를 앞당겨 지역업체가 안정적으로 사업을 준비하고 입찰에 참여할 수 있도록 했다”며 “공정하고 투명한 절차를 바탕으로 지역업체와 상생하며 지역경제 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 부산교통공사의 2026년 발주계획은 조달청 나라장터 누리집과 부산교통공사 누리집에서 확인할 수 있다.