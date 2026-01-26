경찰 "쿠팡유출 3천만건 이상"…로저스 출석 불응시 체포 검토

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 경찰이 3천만건 이상의 계정이 유출된 것으로 보고 수사를 이어가고 있다.



박정보 서울경찰청장은 26일 정례 기자간담회에서 "유출 자료가 얼마만큼인지 아직 확정적이지 않다"면서도 "(유출된 계정이) 3천만건 이상 된다고 보고 있다"고 밝혔다.

해롤드 로저스 쿠팡 대표이사. 연합뉴스

박 청장은 쿠팡 측의 유출 규모 축소 의도가 있었다고 보는지에 관한 질문에 "확인해봐야 한다"면서도 "쿠팡에서 이야기하는 것과 다르다"고 설명했다.



쿠팡 측은 앞서 전직 직원인 중국 국적 A씨가 탈취한 보안 키를 사용해 고객 계정 3천300만개의 기본적인 정보에 접근했으나 이중 약 3천개 계정의 고객 정보만 저장했다고 밝힌 바 있는데, 이와 달리 경찰은 유출된 계정이 3천만개 이상이라고 보는 것이다.



경찰은 쿠팡 측의 '셀프 조사' 발표 의혹 관련한 디지털 전자기기 등 분석을 거의 마무리한 상태라고 밝혔다. 유출된 계정들에는 이름과 주소, 이메일 등 여러 정보가 담겨 있는 것으로 알려졌다.



경찰은 이 같은 쿠팡의 셀프 조사 발표 경위를 수사하기 위해 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표에게 출석을 요구해둔 상태다. 로저스 대표 측은 지난 5일과 14일 각각 1차, 2차 출석 요구를 받았으나 이에 불응한 바 있다.



경찰은 14일 2차 출석이 무산되자 당일 로저스 대표 측에 바로 3차 출석을 통보했으며 3차 출석일은 아직 도래하지 않은 것으로 파악됐다. 경찰은 3차 출석 요구 일자는 밝히지 않았다.



박 청장은 3차 출석요구 불응 시 로저스 대표에 대한 체포영장 신청 가능성에 대해 "무조건 체포영장 신청하는 것은 아니다"라며 "3차 출석을 왜 안 했는지도 따져봐야 해 일률적으로 이야기하기 어렵다"고 답했다.



다만 "누구든지 통상 절차에 따라서 진행된다", "사유가 충족되면 할 수 있다"며 가능성은 열어뒀다. 경찰 수사에서 3회 이상 출석 요구에 불응하면 체포영장을 신청하는 게 통상적이다.



경찰은 쿠팡 개인정보 유출 사태의 본류인 유출자에 대한 수사도 계속 중이다. 경찰은 국제형사경찰기구(ICPO·인터폴)를 통해 유출 피의자로 특정된 A씨에 대한 소환을 요청했으나 현재까지 인터폴 측으로부터 특별한 응답은 없는 상황이다.



박 청장은 "외국인이다 보니 한계가 있다"며 "인터폴이 강제력이 있는 것이 아니라 상대국 협조가 없으면 쉽지 않은 일"이라고 했다.



다만 "끝까지 피의자(A씨)를 직접 불러다 조사해 한국법으로 처벌한다는 목표하에 움직이고 있다"고 강조했다.

<연합>