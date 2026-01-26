코요태 신지, 7세 연하 문원과 5월 결혼 공식 발표…"온전한 내 편 생겨"

문원, 신지. 신지 인스타그램

코요태 신지(44·본명 이지선)가 가수 문원(37·본명 박상문)과 오는 5월 부부의 연을 맺는다.

26일 신지는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 손 편지 및 글을 올리고 "27년 동안 한결같이 응원해 주시고 아껴주신 여러분께 진심으로 감사드리며 제 인생에서 가장 중요한 결혼 발표를 정식으로 하려 합니다"라고 했다.

신지는 "함께 지내며 더 돈독해지고 믿음이 쌓이고 온전한 내 편이 생겼다는 것에 감사하게 되고 서로 의지할 수 있게 됐으며 저희는 더욱 단단해졌습니다"라며 "제 인생 2막의 시작 문원 씨와 저는 5월에 결혼식을 올리려 합니다"라고 직접 결혼을 발표했다.

이어 "많은 분의 애정 어린 염려와 걱정들 모두 잘 알고 있습니다, 잊지 않고 변함없이 한결같은 모습으로 발맞춰 한 걸음 한 걸음 나아가 볼게요"라며 "앞으로 가수 신지로써 활동도 더 열심히 해 나가도록 노력하겠습니다"라고 덧붙였다.

한편 신지는 지난해 6월 7세 연하의 후배 가수인 문원과 결혼 전제 열애 중이라고 밝혔다. 그 과정에서 문원이 '돌싱'임이 밝혀져 부정적 여론이 확산됐으나, 신지는 사랑을 지켰다. 이후 신지는 자신의 유튜브 채널을 통해 문원과 결혼을 준비 중인 근황을 전해온 바 있다.

