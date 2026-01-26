원호, 3월 1일 서울 콘서트 개최 확정… 생일 맞이 글로벌 팬 위한 깜짝 선물

가수 원호(WONHO)가 서울 콘서트를 개최한다.

소속사 하이라인엔터테인먼트는 26일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 원호의 월드 투어 ‘스테이 어웨이크(STAY AWAKE)’ 서울 공연 포스터를 공개하고 콘서트 개최 소식을 알렸다.

포스터에 따르면 원호는 3월 1일 서울 서대문구에 위치한 예스24 원더로크홀에서 ‘스테이 어웨이크’를 개최한다.

특히 이날은 원호의 생일로, 생일 당일 열리는 콘서트라는 점에서 팬들에게 더욱 특별한 선물이 될 전망이다.

원호는 지난해 7월 ‘스테이 어웨이크’ 라틴아메리카 투어를 통해 칠레 산티아고, 브라질 상파울루, 멕시코 몬테레이, 멕시코시티까지 4개 도시를 순회했다.

이어 9월 유럽 투어를 통해 프랑스 파리, 스페인 마드리드, 영국 런던, 벨기에 브뤼쉘, 네덜란드 틸버그, 독일 쾰른, 베를린, 함부르크, 폴란드 바르샤바, 핀란드 헬싱키까지 총 10개 도시를 방문했다.

다음 달 23일 일본 사이타마 공연을 앞두고 있다.

원호의 국내 단독 콘서트는 2022년 12월 개최한 ‘에브리데이 크리스마스(Everyday Christmas)’ 이후 3년 3개월 만이다.

공연 티켓은 예스24티켓을 통해 30일 오후 8시 팬클럽 선예매, 2월 2일 오후 8시 일반 예매가 가능하다.