초국가범죄 TF 격려방문 李대통령 "한국인 건드리면 패가망신"

'캄 최대규모 범죄자 송환작전' 격려…"해외거점 스캠 범죄 더욱 엄정 대처"

현지 코리아전담반 영상통화 "통닭이라도 사줘야겠다"…예산·인력 적극 지원 지시

이재명 대통령은 26일 정부서울청사 창성동 별관에 있는 '초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)' 사무실을 방문, 직원들을 격려했다고 강유정 청와대 대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔다.



이 자리에서 이 대통령은 TF 출범 이후 보이스피싱, 노쇼 사기 등 각종 스캠 범죄 신고 건수가 급감하고 있다고 보고받았다.

이재명 대통령이 26일 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 있는 초국가범죄 특별대응 TF 사무실을 격려 방문해 현황 보고를 받고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 "각종 스캠 범죄가 국민 삶을 파괴하고 갈수록 지능화하고 있다"며 "앞으로도 해외 거점 스캠 범죄에 더욱 엄정 대처하라"고 지시했다.



특히 "한국인을 건드리면 패가망신한다는 사실을 동남아 현지 언론과도 공조하는 등 적극 알리라"고 강조했다.



최근 캄보디아에서의 검거 작전과 최대 규모 국내 송환 과정에 대한 설명을 듣고 부처 간 칸막이를 허문 유기적 공조 체제가 중요하다고 당부하기도 했다.



이 대통령은 캄보디아 현지에서 활동 중인 코리아전담반 직원들과도 영상통화를 하고 "가족과 떨어져 열악한 환경 속에도 고생이 많다"며 "국민 모두 감사하게 생각하고 있으니 자부심을 가져도 좋다"고 격려했다.



이 과정에서 이 대통령이 "다 여러분 덕분이다. 통닭이라도 한 마리씩 사줘야겠다"고 하자 화상 통화를 하던 현지 직원이 "피자 사주십시오"라고 답해 좌중에 웃음이 번지기도 했다.



이 대통령은 현지 코리아전담반에 "필요한 것은 뭐든지 말하라"며 예산과 인력을 적극 지원하라고 지시했다고 강 대변인은 전했다.



초국가범죄 특별대응 TF는 이 대통령 지시로 구성된 범정부 콘트롤타워로, 국정원과 검찰·경찰 등 10개 기관이 협력하고 있다.



최근에는 캄보디아 현지에서 역대 최대 규모인 73명의 한국인 범죄 피의자를 한꺼번에 국내로 송환하는 성과를 냈다.



이에 이 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)에서 이를 소개하며 "격려 방문 한번 가야겠지요"라고 언급한 바 있다.

<연합>