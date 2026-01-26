김주하, 손석희에게 제대로 혼나… "매일 새벽 3시 출근"

MBN 특임상무 김주하가 과거 앵커 시절 손석희에게 혼났던 사연을 털어놓았다. 뉴스1, 연합뉴스

지난 21일 유튜브 채널 ‘MKTV 김미경TV’에는 ‘53세 김주하 앵커가 40대 후배들에게 주는 인생조언’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 김미경과 이야기하던 김주하는 “앵커 시절 뉴스를 진행할 때 무엇이 가장 힘들었냐”라는 질문을 받았다.

이에 김주하는 “아침 뉴스 6시 할 때 제가 새벽 3시에 회사에 도착했다”라고 말했다. “4시 좀 넘어서는 준비를 해야 했다. 손석희 선배가 그렇게 시켰다”라고 이야기했다.

손석희에게 혼난 김주하. 유튜브 채널 'MKTV 김미경TV' 영상 캡처

김주하는 “원래 제가 새벽 5시쯤 왔었다. 3시쯤 일어나서 회사 와서 메이크업 받고 의상 입고 5시에 올라갔는데 손석희 선배가 저에게 ‘네가 뭐라고. 1시간 준비하고 2시간짜리 뉴스 할 수 있다고? 너 나보다 빨리 와’라고 했었다”라고 말했다.

김주하는 “그분이 4시 15분쯤에 왔었다. 그러면 저는 4시까지 도착을 해야 하지 않나. 그 전에 메이크업이랑 다 끝내야 하니 새벽 3시 전에 회사에 도착해야 했다”라고 털어놓았다.

24시간 동안 일했던 김주하. 유튜브 채널 'MKTV 김미경TV' 영상 캡처

그러면서 “그때만 해도 인터넷으로 뉴스를 볼 수 있던 시절이 아니었다”며 “1998년, 1999년쯤이었다. 뉴스를 모르고 가면 안 되니, 그 전날 조간신문의 가판이 나오면 그걸 새벽 3~4시쯤에 보고 갔다”라고 말했다.

김주하는 “전날 메인 뉴스를 안 보고 뉴스를 할 수 없으니 오후 9시부터 10시까지 뉴스를 본다. 그리고 10시부터 조간신문의 가판을 빨리 읽는다. 그러면 밤 12시가 무조건 넘었다. 그래서 잠을 못 잤다. 입안이 항상 부르터있었다”라고 그 시절의 열정과 그럼에도 힘들었던 시간들을 고백했다.

앵커가 취재도 해야 했던 시절에 대해 이야기하는 김주하. 유튜브 채널 'MKTV 김미경TV' 영상 캡처

김미경이 “퇴근은 일찍 했느냐”라고 묻자 김주하는 “요즘에는 일찍 출근하면 일찍 퇴근하더라”며 “그런데 예전에는 그런 게 없었다. 4시쯤 퇴근하려고 하면 ‘아직 퇴근 시간 아닌데?’라고 했다. 앵커가 취재도 나가야 했다. 24시간을 일했었다. 2년을 매일 그렇게 살았다”라고 치열했던 삶의 흔적을 되짚었다.

그러면서 김주하는 “그때는 어려서 가능했다”면서도 “만약 지금 또 하라고 하면 했을 거다. 저는 해야 한다고 하면 한다. 회사에서 시키면 한다”고 웃었다.