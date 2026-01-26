부산 자율주행버스 ‘심야 여객운송 서비스’ 돌입

지난해 11월 초부터 지난 23일까지 약 2개월에 걸쳐 시험운행을 마친 부산 동래구 내성교차로~해운대구 중동 간선급행버스(BRT) 구간 자율주행버스가 심야 여객운송 서비스에 들어간다.
부산시는 26일부터 내성교차로와 해운대구청어귀삼거리를 잇는 BRT 구간에서 자율주행버스 심야 여객운송 서비스를 시작한다고 밝혔다.
시는 앞서 지난해 9월부터 주간시간대 오시리아 자율주행버스 여객운송 서비스를 통해 시민들의 긍정적인 반응과 신뢰성을 확인하고, 이번에 야간까지 서비스를 확대하고 운행구간도 내성~중동 BRT 구간으로 넓혔다고 설명했다.
내성~중동 BRT 자율주행버스는 6월 30일까지 평일 오후 11시30분~다음날 오전 3시30분 사이 시범운행에 들어간다. 다만, 매월 첫 번째 금요일은 운행하지 않는다. 운행구간은 동래역·내성교차로에서 해운대구청어귀삼거리까지 약 10.4km로, 편도 약 1시간이 소요된다. 자율주행버스 1대가 하루 편도 4회(왕복 2회) 운영하고, 배차간격은 60분(왕복 기준 120분)이다.
시범운행 기간 요금은 무료이며, 향후 정식 운행을 검토한 뒤 시내버스 요금과 동일하게 요금을 부과할 예정이다. 자율주행버스는 안전 확보를 위해 입석을 제한하고 승객은 최대 15명까지만 탑승할 수 있으며, 안전벨트 착용은 필수다.
시는 운행차량에 안전요원을 배치해 돌발 상황에 대비하고, 심야 여객운송에 따른 위험 요소를 고려한 안전관리체계를 마련했다. 운행 전과 운행 중, 운행 후 전 과정에 대한 점검과 관리 절차를 강화하고, 운영 과정에서 수집되는 주행 데이터를 지속적으로 분석해 서비스 품질을 고도화해 향후 운행 시간 및 노선을 단계적으로 확대할 예정이다.
시는 또 시험 운행 기간 자율주행 기술의 안전성 검증과 인공지능 학습, 운행 데이터 축적을 중점적으로 추진하며, 실제 도로 환경에서 주행 안정성과 차량·도로 기반시설 간 연동성을 종합적으로 점검했다.
특히 차량-사물 통신(V2X·자율주행차가 도로 기반시설과 신호기, 다른 차량 및 보행자 등과 실시간으로 정보를 주고받는 통신 기술)과 정밀지도 기반 주행 및 버스전용차로 주행 안정성 등 자율주행 핵심 기술에 대한 검증을 마치고, 돌발 상황 대응 능력과 시스템 신뢰성도 확인했다. 또 BRT 전용차로라는 실제 대중교통 환경에서의 안정적 운행 가능성을 검증해 향후 부산 전역으로 자율주행 대중교통 서비스를 확대하기 위한 기초 자료를 확보했다.
박형준 시장은 “시민들이 심야에도 안심하고 귀가할 수 있도록 지원하고, 철저한 관리 체계를 바탕으로 자율주행 대중교통 서비스를 단계적으로 확대해 나가겠다”고 강조했다.