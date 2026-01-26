광주·전남 행정통합 최대 걸림돌은 주청사 [이슈 플러스]

광주·전남 행정통합의 최대 걸림돌로 주청사가 부상하고 있다.

26일 광주시에 따르면 전날 강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 지역 국회의원들과의 간담회에서 ‘광주·전남 행정통합의 명칭은 광주전남특별시, 주청사는 무안 전남도청으로 한다’ 가안에 대해 광주시민들은 반발하고 있다.

더불어민주당 광주·전남 행정통합 추진 특별위원회 김원이 공동위원장은 간담회 직후 브리핑에서 “주된 청사는 통합특별시의 주소를 두는 곳이자 특별시장이 근무하는 장소를 의미한다”며 “가안에 불과하며 시도별 설명과 설득을 거쳐 최종안을 마련할 것”이라고 밝혔다.

하지만 광주시는 주된 청사 대신 전남을 주소지로 하는 방안을 잠정 협의했다는 표현을 사용하며 “합의된 사안이 아니라 논의 과정에서 협의된 내용을 설명한 것”이라고 선을 그었다.

이같은 사실이 알려지자 광주지역에서 주청사를 빼길 수 없다며 반발하고 있다. 광주시의 행정통합 시민소통플랫폼에는 “주청사를 전남으로 할 바에는 차라리 통합하지 말자”는 등의 글이 잇따라 게시되고 있다.

광주시는 “논의의 방점은 3개 청사를 균형 있게 유지하는 데 있다”고 강조했다. 전남도는 명칭과 청사에 대한 1차 가안에는 별다른 입장을 밝히지 않은 채 “아직 정리되지 않은 특별법 명칭 문제도 매듭지어야 한다”는 입장만 내놨다.

광주시민들의 반발과 우려가 거세지자 강기정 광주시장은 26일 광주·전남 행정통합 주청사는 광주로 해야한다고 밝혔다.

강 시장은 이날 시청에서 기자들과 간담회를 하고 “누가 보더라도 합리적인 안으로 청사 문제를 논의해야 한다면 광주로 청사를 정해야 한다”며 “현행은 조례로 정할 수 있다고 했는데, 소재지(청사) 문제를 법에 광주로 담아야 한다고 생각한다”고 말했다.

강 시장은 이어 “그렇게 되면(청사를 광주로 하면) 명칭 문제는 3가지 안(광주전남특별시, 전남광주특별시, 약칭 광주특별시) 중에 어느 것으로 결정되더라도 수용하겠다”고 밝혔다.

강 시장은 “광주, 무안, 동부(순천) 현재 3개 청사를 균형 있게 운영하되 주소재지를 전남으로 한다고 가안으로 했는데 언론, 시도민의 반응은 특별시청은 무안이라고 받아들인다. 심각한 문제”라며 “전남도청 이전 따른 도심 공동화 트라우마가 광주에 있다. 가벼운 문제가 아니다. 동시에 동부권 주민에게도 크게 다가올 문제”라고 설명했다.

강 시장은 주청사 문제가 시도민에게 가장 민감한 판도라의 상자라고 강조했다. 그는 “논의를 해오면서 청사 위치와 명칭을 결합하거나, 그것을 함께 논의하는 것은 판도라의 상자인만큼 열지 않아야 한다고 줄기차게 주장했다”면서 “어제 판도라 상자가 열렸고, 내일 아침 (간담회에서) 최종 합의하자고 했지만, 명칭과 청사 문제가 연동돼 타협되는 것처럼 어제 가안이 결정돼 논란이 일었다”고 강조했다.

주청사 문제가 불거지면서 행정통합이 자칫 좌초되지 않느냐는 우려의 목소리가 높아지고 있다.

27일로 예정된 회의에서 명칭과 청사와 관련해 최종 결론을 내기로 했다.