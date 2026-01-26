전북도교육청 ‘심리상담·치료 지원 사업’ 박차

전북도교육청이 교육공무직원의 정서적 고충을 해소하고, 건강한 직장 생활을 지원하기 위해 심리 상담·치료 지원 사업에 박차를 가한다.

26일 전북도교육청에 따르면 ‘교육공무직원 심리 상담·치료 지원 사업’은 직무 스트레스와 개인적 정서 문제, 대인 관계 갈등 등으로 어려움을 겪는 교육공무직원을 대상으로 전문 상담·치료 기관과 연계해 심리적 안정을 돕는다.

전북특자도교육청 청사 전경.

이 사업은 2021년 처음 시작된 이후 해마다 참여 인원이 증가하고, 만족도도 높은 것으로 나타났다. 올해는 상담 기관 43곳과 치료기관 23곳 등 총 66개 전문 기관이 참여해 지원을 이어간다.

상담은 개인과 집단으로 나눠 운영하며, 개인정보와 상담 내용은 철저히 비밀이 보장된다. 개인 상담은 희망자가 직접 상담·치료 기관에 신청해 원하는 시간에 방문해 진행할 수 있다. 집단 상담은 구성원 간 갈등 해소나 조정이 필요한 경우 도교육청 노사협력과에 신청하면 담당자가 상담 기관을 연계해 준다.

지원 규모는 개인 상담의 경우 1인당 연간 10회, 최대 90만 원까지이며, 집단 상담은 연간 4회, 최대 80만 원까지다.

전북도교육청 관계자는 “심리·정서적 어려움을 겪는 교육공무직원이면 누구나 익명성을 보장받고 상담과 치료를 지원받을 수 있다”며 “상반기 중 전문 상담·치료 기관을 추가로 발굴해 확대 운영할 계획”이라고 말했다.