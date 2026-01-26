“리틀엔젤스 신입 단원에 도전하세요”

초등학생 대상 오디션 개최

2월 2일부터 온라인 접수

대한민국을 대표하는 전통공연예술 문화사절단인 리틀엔젤스예술단이 미래 예술인재 발굴을 위한 ‘2026 오디션’을 개최한다. 한국무용과 합창에 재능과 열정을 지닌 초등학교 1학년부터 6학년 학생이 대상이다. 원서 접수는 2월2일부터 18일 오후 4시까지 리틀엔젤스예술단 공식 홈페이지를 통해 온라인으로 진행된다.

리틀엔젤스예술단은 2월 2일부터 18일까지 초등학교 1∼6학년을 대상으로 ‘2026 오디션’을 개최한다. 사진은 리틀엔젤스예술단의 ‘설날아침’ 공연 모습. 리틀엔젤스예술단 제공

1차 서류 심사 합격자는 2월21일 열리는 2차 오디션에 참여하게 된다. 오디션은 △한국무용 기본동작 따라 하기 △동요 1곡(1절) 독창 △보호자 동반 면접으로 진행된다. 최종 합격자는 2월24일 발표되며 3월4일 입단식을 시작으로 정식 단원 활동에 들어간다. 선발된 단원들은 한국무용과 합창 분야의 전문 예술교육 과정을 이수하게 된다. 이후 공연반으로 진급할 경우 한국 전통문화 민간 홍보대사로 국내외 무대에서 활동할 기회가 주어진다.



올해로 창단 64주년을 맞이한 리틀엔젤스예술단은 세계 60여 개국에서 한국의 춤과 노래를 통해 우리 문화를 알려 왔다. 한국전통예술의 세계화와 발전에 기여한 공로로 대한민국 대통령 표창을 4회 수상했다.



리틀엔젤스예술단 관계자는 “참다운 미의 표현은 내적인 아름다움의 발현이라는 교육철학을 바탕으로 예술성과 인성을 겸비한 글로벌 예술인재 육성을 목표로 하고 있다”며 “무대 경험을 통해 성장하고자 하는 어린이들의 많은 관심과 지원을 기대한다”고 밝혔다.



오디션에 관한 자세한 내용은 리틀엔젤스예술단 홈페이지와 공식 소셜미디어 채널에서 확인할 수 있다.