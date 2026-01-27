[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 27일 (화요일) 거래처 만들려면 서남방으로!

96년생: 힘들게 일하지만 결과가 미흡한 운세. 84년생: 자통차매매 금유업 소개업은 광고에 성과가 있다. 72년생: 신규업은 단념하는 것이 좋다. 60년생: 금전문제는 일단 보류하자. 48년생: 신규업을 잡을수 있는 운이다. 36년생: 옛사람을 만나보는 것이 좋다.

97년생: 제조업자는 클레임이 걸릴 수 있다. 85년생: 영업하는 사람과 계약이 될 듯하다. 73년생: 장래의 혈육에는 서광이 빛친다. 61년생: 흐린 달빛이 당분간 지속된다. 49년생: 하잖은 일도 그 가치는 존재한다. 37년생: 편파적인 태도를 지양하라.

98년생: 태양이 모습을 드러내는 운이다. 86년생: 무슨 일이든 잡음은 생기기 마련이다. 74년생: 서류관게에 실수로 손실이 온다. 62년생: 서남방에서 거래처가 형성된다. 50년생: 새로운 사태에 재빨리 대처할자. 38년생: 예상된 일이라도 직접 확인하자.

99년생: 다른 사람을 곁눈질로 살피는 행위는 자제하라. 87년생: 학원업 의류업 서점문구점은 광고에 성과가 있다. 75년생: 상황에 맟추어 대처하자. 63년생: 부부간에 말 실수로 갈등이 온다. 51년생: 고의든 타의든 남에게 피해주지 말자. 39년생: 시끄러운 곳은 피하자.

00년생 동료나 아랫사람을 챙기는 일에 신경 써라. 88년생: 순탄한 국면에 접어들었다. 76년생: 금전손실이 나타나니 조심하자. 64년생: 중요한 약속은 오후에 정하자. 52년생: 순탄하게 시작해서 순탄하게 끝난다. 40년생: 괜한 고집부리지 말고 융합하자. 28년생: 어느 시점에서 멈출지 체크해야 수월하다.

01년생 성실하고 책임감을 중히 하는자는 따르라. 89년생: 크고 작은 일들이 잦지만 걱정은 마라. 77년생: 중요한 약속은 오전에 정하자. 65년생: 현실을 긍정적으로 생각하자. 53년생: 금전적인 손실이 생길 수 있다. 41년생: 일에 좋은 결과를 낳을 수 있다. 29년생: 자식 때문에 우울하지만 금방 좋아질 수 있다.

02년생 동남방으로 이사나 영업에 좋은 운이다. 90년생: 자신을 채찍질하는 것이 도움이 된다. 78년생: 유흥업 음식업 편의점은 광고에 성과가 있다. 66년생: 일은 많은데 실속이 적다. 54년생: 약간의 위험성은 있으나 추진하자. 42년생: 모든 일을 셋번 생각하고 처신하자. 30년생 기분전환이 필요하면 남쪽으로 가라.

03년생 변화가온다 새로운 사업에 공부하라. 91년생: 편한 길을 택하면 오히려 불리해진다. 79년생: 여행사 예술품점 운동구점은 광고에 성과가 있다. 67년생: 힘든 일이수록 가치는 크다. 55년생: 인간관계에 불편함이 가중된다. 43년생: 소송이나 법적 관련문제가 있다. 31년생: 법률적인 지식이 필요하면 전문가를 찾아가라.

04년생 오늘은 이성관계에 순조로움이 힘들다. 92년생 자기 목소리를 상대방보다 낮추어라. 80년생: 이성에 좋은 만남이 성사된다. 68년생: 금전출비와 소모가 가중되다. 56년생: 누워서 받지 말고 일어나서 받자. 44년생: 일에 집중하면 좋은 결과를 얻는다. 32년생: 힘든 고비에 극복이 가능하다.

05년생 인간관계나 사업에 경쟁자를 주의하라. 93년생: 급하고 바쁘게 움직이지 마라. 81년생: 의약업 맛사지업 화장품점은 광고에 성과가 있다. 69년생: 보증이나 금전관계를 조심하자. 57년생: 현실에 만족하면서 모나지 말자. 45년생: 자식 때문에 적은 걱정이 온다. 33년생: 겉보기엔 먹음직스럽지만 맛은 다르다.

06년생 말조심 언어로 다치게 할지도 모른다. 94년생: 악의적인 소문에 피해를 일을 수 있다. 82년생: 신분과 지위에 구애받지 말자. 70년생: 현재 일에 손실이 가중된다. 58년생: 일의 능률도 오르고 결과도 좋다. 46년생: 언행이 일치하면 모든 것이 순탄하다. 34년생: 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다.

95년생: 상대의 분위기에 압도당하지 말라. 83년생: 한 우물을 파는 정신이 필요하다. 71년생: 시작한 일은 변경하면 손실이 온다. 59년생: 원하는 것을 얻을수 있는 운이다. 47년생: 동남방의 일은 발을 빼는 것이 좋다. 35년생: 매사 기운이 부족하여 의욕이 없다.

