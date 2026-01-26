메뉴보기메뉴 보기 검색

‘체중 85㎏’ 이영자가 옛날 옷 못버리는 이유…“언제 다시 찔지 몰라”

최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com
방송인 이영자가 자신의 몸무게를 직접 공개하며 체중 관리에 대한 솔직한 생각을 전했다.

 

지난 25일 공개된 유튜브 채널 ‘이영자TV’ 영상에서 그는 제작진과 신년회를 진행하며 근황을 소개했다.

이영자는 본인이 잘 먹지 않는 음식들에 대해 언급하며 “탄산수를 안 마신다. 식습관은 좋은 편이다”고 말한 뒤 “그래서 이 몸무게가 유지되는 거다. 찌지도 빠지지도 않는다”고 설명했다. 또한 알코올 분해 효소가 부족해 술을 거의 마시지 않는다고 덧붙였다.

 

그는 “85㎏ 유지가 쉽지 않다. 나는 ‘유지어터’다”라며 너스레를 떨었다. 제작진이 몸무게 공개 여부를 묻자 “무슨 상관이냐. 이것도 1㎏ 줄인 거다”고 답해 웃음을 자아냈다.

이어 이영자는 “맛있는 걸 먹고 ‘너무 맛있는데?’ 하고 1~2인분 더 먹으면 2㎏ 금방 찐다”며 체중 관리의 어려움을 털어놓았다. 그는 “집에 옷이 많지만 입을 건 없다. 60㎏ 초반부터 96㎏까지 입었던 옷들을 다 갖고 있다”고 말하며 “버리지도 못한다. 언제 다시 찔지 몰라서 그냥 둔다”고 덧붙였다.

 

한편 이영자는 지난해 유튜브에서 “(가수) 션이 숙제를 줬다”라며 달리기를 시작했다고 밝힌 바 있다. 앞서 션은 이영자에게 “처음부터 무리하실 필요 없고, 가볍게 걷다 뛰다 해도 된다”며 러닝을 시작하라고 권했다.

이에 이영자는 션의 조언대로 걷고 뛰기를 반복하며 “내가 관절이 안 좋고 허리 디스크가 있어서 뛰는 게 안 좋더라고 해서 자전거만 탔다. 뛰는 건 천천히 시작하면 된다고 하더라”고 말했다.

최승우 기자

