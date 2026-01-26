부산·경남행정통합 공론화위원회, 부산시에 최종 의견서 전달

부산시는 26일 부산·경남행정통합 공론화위원회(위원회)로부터 최종 의견서를 전달받았다고 밝혔다.

2024년 11월 출범한 위원회는 그동안 총 14차례 회의와 권역별 토론회 8차례, 찾아가는 주민설명회 21차례를 개최하고, 행정통합의 필요성과 균형발전 전략 등을 알렸다. 이후 여론조사를 거쳐 최종 의견서를 마련해 제출함으로써 위원회의 임무를 마쳤다.

전호환 부산·경남행정통합 공론화위원장(오른쪽)이 26일 부산시청에서 박형준 시장에게 최조 의견서를 제출하고 있다. 부산시 제공

위원회는 지난 13일 행정통합 추진이 필요하다는 입장을 제시하고, 주민투표를 통해 시·도민의 의사를 직접 확인할 것을 공식적으로 제안했다. 최종 의견서에는 공론화 추진 과정과 시·도민 여론 및 종합 결론 등 1년3개에 걸친 활동 내용이 종합적으로 담겼다.

시는 주민의 명확한 의사 반영 없는 통합은 불필요한 지역 갈등과 후유증을 초래할 수 있다는 점을 강조하며, ‘상향식 행정통합’ 원칙을 끝까지 지켜나갈 방침이다.

박형준 시장은 “최종 의견서를 면밀히 검토해 수도권 집중에 대응하고, 지방 소멸의 흐름을 반전시킬 수 있는 통합 지방정부로 나아갈 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

한편 부산시와 경남도는 이달 28일 양 시·도의 중간지점인 부산 신항에서 구체적인 행정통합 계획을 발표할 예정이다.