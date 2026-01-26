경기도, 첨단바이오·헬스 강소기업 육성의 ‘성지’…중기부 ‘S등급’ 부여

경기도의 바이오산업 육성 정책이 중소벤처기업부가 주관한 성과 평가에서 최고 점수인 ‘S등급’을 획득했다. 기술개발과 사업화, 디지털 전환을 유기적으로 연계한 맞춤형 지원은 기업의 성장 주기 전반을 포괄했다는 평가를 듣는다. 올해 추진하는 2차 사업에선 글로벌 진출과 기술 사업화 연계를 강화할 방침이다.

26일 경기도경제과학진흥원(경과원)에 따르면 도와 경과원이 추진한 ‘첨단바이오·헬스 강소기업 육성 프로젝트 레전드50+ 2.0’은 16곳의 광역시·도가 참여한 정부 평가에서 수위를 차지했다.

경기도경제과학진흥원 바이오센터

이 사업은 중기부 사업과 연계해 지난해부터 2027년까지 3년간 도내 바이오·헬스 산업의 성장 기반과 경쟁력을 강화하는데 무게를 뒀다.

경과원은 우선 도내 제약, 의료기기, 디지털 헬스케어 분야 유망기업 27곳을 선정해 지난해 47건, 약 32억원 규모의 집중 지원에 나섰다. 사업에는 산학연 협력기관과 전문 지원기관도 참여했다.

경과원은 혁신·수출바우처, 정책자금 연계를 거쳐 기술 고도화와 사업 확장을 지원했다. 또 연구인력 채용과 산학연 공동 연구개발을 통해 기술 경쟁력을 높였다. 이를 통해 매출액 증가 370억원, 수출액 증가 980만 달러, 고용 창출 60명 등의 최종 성과를 기대하고 있다.

㈜한국바이오셀프는 바우처 지원을 받아 암 환자 혈액 내 순환종양세포 분석 및 카운팅 기술을 고도화했다. 액체생검 기반 인공지능(AI) 분석 소프트웨어 개발을 추진해 기술 완성도를 높인 뒤 3건의 특허를 출원하고 이 중 1건을 등록했다.

의료기기 기업 ㈜수일개발은 해외전시회 참가 지원을 받아 유럽 시장에 진출했다. 오스트리아에서 열린 당뇨병 전문 학회에 참가해 독일 기업과 50만 달러 규모의 계약을 맺고, 프랑스 업체와는 협력을 논의 중이다.

도와 경과원은 참여기업의 매출 증가, 고용 창출, 수출 확대 등을 핵심 지표로 관리하고 성과 지표를 기반으로 정책 효과를 점검할 예정이다.

김현곤 경과원장은 “기업 맞춤형 지원을 고도화해 글로벌 경쟁력을 갖춘 첨단바이오·헬스 강소기업을 지속해서 육성하겠다”고 말했다.