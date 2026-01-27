AI 강화 갤럭시 북6 울트라·프로 국내 출시

삼성전자가 성능과 디자인 인공지능(AI) 사용성을 강화한 AI PC ‘갤럭시 북6 울트라’와 ‘갤럭시 북6 프로’를 27일 국내에 출시한다.



26일 삼성전자에 따르면 갤럭시 북6 울트라는 40.6㎝(16형) 단일 사이즈 그레이 색상으로 출시된다. 갤럭시 북6 프로 크기는 40.6㎝(16형)와 35.6㎝(14형) 두 가지로, 색상은 그레이와 실버로 나온다.

삼성전자 모델이 ‘갤럭시 북6 울트라’와 ‘갤럭시 북6 프로’를 소개하고 있다. 삼성전자 제공

갤럭시 북6 시리즈는 인텔 코어 울트라 프로세서 시리즈 3을 탑재해 전력 효율과 처리 성능을 개선했다. 초당 최대 50조회 연산이 가능한 신경망처리장치(NPU)가 이미지 편집, 텍스트 변환, 검색 등 AI 기반 작업을 지원한다.



디스플레이는 전작의 2배 수준인 최대 1000 니트 HDR 밝기를 지원한다. 배터리 성능도 강화됐다. 두 모델은 전작인 갤럭시 북5 프로(14형)보다 최대 9시간 늘어난 최대 30시간의 동영상 재생 시간을 지원한다. 두께는 갤럭시 북6 울트라가 15.4㎜, 갤럭시 북6 프로(16형)가 11.9㎜로 전작보다 각각 1.1㎜, 0.6㎜ 얇아졌다.



사용자는 자연어로 PC에 저장된 문서나 이미지를 검색하거나 설정을 변경할 수 있다. AI 셀렉트 기능을 활용해 온라인 검색이나 쇼핑, 영상 시청 중 터치스크린에서 텍스트나 이미지를 선택해 관련 정보도 확인할 수 있다. 가격은 사양에 따라 갤럭시 북6 울트라 462만∼493만원, 갤럭시 북6 프로 260만∼351만원이다.