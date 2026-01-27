‘만년 2위’ 하이닉스, 최강자 되기까지

성공 배경 ‘언더독 스토리’ 출간

“최태원 회장은 전략적 설계자”

변화의 길목서 리더십 조명

“최태원 SK그룹 회장은 게임의 영역에서 판을 짜는 전략적 설계자다.”



26일 출간된 신간 ‘슈퍼 모멘텀: SK하이닉스의 언더독 스토리’(사진)는 ‘만년 2위’라는 꼬리표와 채권단 관리라는 오명을 썼던 SK하이닉스가 어떻게 인공지능(AI) 반도체 시장의 최강자가 됐는지를 조명한다.

책은 컨설팅업체인 ‘플랫폼 9와3/4’ 소속 임원들이 객관적인 시각에서 쓴 SK하이닉스의 성공 스토리다. 저자들은 책에서 SK하이닉스의 성공은 변화의 길목에서 ‘전략적 모멘텀(추진력)’, 즉 최 회장의 리더십이 있었기에 가능했다고 평가했다.



특히 책에는 최 회장과 저자의 인터뷰가 포함돼 눈길을 끈다. 최 회장은 인터뷰에서 자신이 주도한 “‘엔비디아-TSMC-SK하이닉스’로 이어지는 AI 삼각동맹은 우연의 산물이 아니다”고 강조했다. 모리스 창 TSMC 창업자와 친분이 두터운 최 회장은 “TSMC의 고객과 경쟁하지 않는다는 고객 우선주의에 공감했다”며 “SK하이닉스의 성과물인 고대역폭메모리(HBM) 성공 신화도 고객 만족에서 출발한다”고 강조했다.



최 회장은 또 “2021년 엔비디아 본사에서 젠슨 황 대표를 처음 만나 AI 비전에 대한 확신을 갖게 됐다”고도 했다. 그는 “엔비디아 가속기의 두 병목(메모리와 후공정)을 없애는 건 아직까지 하이닉스와 TSMC뿐”이라며 “셋 중에 어느 한 쪽이라도 동시에 존재하지 않았다면 AI는 지금의 퍼포먼스를 낼 수 없었다고 단언할 수 있다”고 밝혔다.



최 회장은 2011년 하이닉스 인수 당시 상황도 상세히 설명했다. 그는 “하이닉스를 인수한 해 여름에 100명의 하이닉스 임원들과 배석자 없이 1대 1 면담을 했고, 이를 통해 하이닉스 특유의 생존 본능인 독함을 SK그룹에도 이식시켜야겠다는 생각을 가졌다”고 회상했다. 실패를 두려워하지 않는 SK하이닉스 특유의 문화를 그룹 전반의 동력으로 활용한 것이다.



최 회장은 “아직 배가 고프다”며 “엔비디아와 비교하면 하이닉스는 지금보다 10배는 더 커져야 한다”고 했다.