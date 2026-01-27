메뉴보기메뉴 보기 검색

‘만년 2위’ 하이닉스, 최강자 되기까지

김건호 기자
성공 배경 ‘언더독 스토리’ 출간
“최태원 회장은 전략적 설계자”
변화의 길목서 리더십 조명
“최태원 SK그룹 회장은 게임의 영역에서 판을 짜는 전략적 설계자다.”


26일 출간된 신간 ‘슈퍼 모멘텀: SK하이닉스의 언더독 스토리’(사진)는 ‘만년 2위’라는 꼬리표와 채권단 관리라는 오명을 썼던 SK하이닉스가 어떻게 인공지능(AI) 반도체 시장의 최강자가 됐는지를 조명한다.

책은 컨설팅업체인 ‘플랫폼 9와3/4’ 소속 임원들이 객관적인 시각에서 쓴 SK하이닉스의 성공 스토리다. 저자들은 책에서 SK하이닉스의 성공은 변화의 길목에서 ‘전략적 모멘텀(추진력)’, 즉 최 회장의 리더십이 있었기에 가능했다고 평가했다.

특히 책에는 최 회장과 저자의 인터뷰가 포함돼 눈길을 끈다. 최 회장은 인터뷰에서 자신이 주도한 “‘엔비디아-TSMC-SK하이닉스’로 이어지는 AI 삼각동맹은 우연의 산물이 아니다”고 강조했다. 모리스 창 TSMC 창업자와 친분이 두터운 최 회장은 “TSMC의 고객과 경쟁하지 않는다는 고객 우선주의에 공감했다”며 “SK하이닉스의 성과물인 고대역폭메모리(HBM) 성공 신화도 고객 만족에서 출발한다”고 강조했다.

최 회장은 또 “2021년 엔비디아 본사에서 젠슨 황 대표를 처음 만나 AI 비전에 대한 확신을 갖게 됐다”고도 했다. 그는 “엔비디아 가속기의 두 병목(메모리와 후공정)을 없애는 건 아직까지 하이닉스와 TSMC뿐”이라며 “셋 중에 어느 한 쪽이라도 동시에 존재하지 않았다면 AI는 지금의 퍼포먼스를 낼 수 없었다고 단언할 수 있다”고 밝혔다.

최 회장은 2011년 하이닉스 인수 당시 상황도 상세히 설명했다. 그는 “하이닉스를 인수한 해 여름에 100명의 하이닉스 임원들과 배석자 없이 1대 1 면담을 했고, 이를 통해 하이닉스 특유의 생존 본능인 독함을 SK그룹에도 이식시켜야겠다는 생각을 가졌다”고 회상했다. 실패를 두려워하지 않는 SK하이닉스 특유의 문화를 그룹 전반의 동력으로 활용한 것이다.

최 회장은 “아직 배가 고프다”며 “엔비디아와 비교하면 하이닉스는 지금보다 10배는 더 커져야 한다”고 했다.

