저가 아파트 14채 팔아야 고가 한 채 값

부동산 시장 전반의 양극화 현상이 심화하고 있다. 지난해 전국 아파트값 상하위 격차는 14배 이상 벌어졌고, 땅값 상승률도 서울·경기만 전국 평균을 웃돌았다.
26일 한국부동산원에 따르면 지난해 12월 기준 전국 5분위(상위 20%) 아파트 평균 가격은 13억4296만원으로 집계됐다. 반면 하위 20%인 1분위 아파트 평균 가격은 9292만원으로 나타났다.
고가 아파트와 저가 아파트의 평균 가격차를 나타내는 5분위 배율(상위 20%를 하위 20%로 나눈 값)은 14.45를 기록했다. 저가 아파트 14.45채를 팔아야 고가 아파트 한 채를 살 수 있다는 의미다. 서울은 지난해 12월 5분위 가격이 29억3126만원, 1분위는 3억9717만원으로 5분위 배율은 7.38을 기록했다.
부동산원 통계 기준 지난해 서울 아파트 가격은 전년 말 대비 8.98% 올랐다. 반면 비수도권은 울산 등 일부 지역을 제외하면 대부분 마이너스를 기록하며 1.08% 하락했다.
땅값에서도 수도권과 지방의 온도차가 나타났다. 이날 발표된 국토교통부·부동산원의 ‘2025년 연간 지가변동률 및 토지거래량’에 따르면 지난해 전국 지가(토지가격)는 2.25% 상승했다. 전국 지가는 2023년 3월(0.008%) 상승 전환한 이후 34개월 연속 올랐고, 지난해 7월부터 5개월 연속 상승폭이 커졌다.
수도권은 연간 3.08% 올라 전년(2.77%) 대비 상승폭이 커졌지만, 지방권(0.82%)은 전년(1.10%)보다 상승률이 낮았다. 시도별로는 서울이 4.02%, 경기가 2.32% 오르며 전국 평균을 끌어올렸고, 나머지 지역은 평균을 밑돌았다.
실제 상승률 상위 지역은 수도권에 집중됐다. 시군구별로는 서울 강남구가 6.18% 오르며 상승률이 가장 높았고, 이어 용산구(6.15%), 서초구(5.19%) 등 순이었다. 전국 252개 시군구 중 이들 지역을 포함한 44곳이 평균보다 높았다.
전체 시군구 중 200곳은 변동률 0.00∼2.40% 수준에 분포했고 수도권이 지방보다 상승세가 가팔랐다. 인구감소지역 89개 시군구의 지가변동률은 0.63%로 비대상지역(2.39%)보다 낮았다.
지난해 건축물 부속토지를 포함한 전체 토지거래량은 약 183만1000필지(1110㎢)로 전년 대비 2.4% 감소했다. 지역별로는 서울(17.4%), 울산(11.1%), 세종(7.7%), 부산(6.1%) 4개 시도에서 증가했고 나머지 13개 시도는 줄어들었다.