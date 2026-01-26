‘다카이치 무풍지대’ 日자민당… 30%대 지지율 요지부동

조기총선 승부수에도 36%

중의원 해산엔 여론 냉랭

국민 53% “예산안이 우선”



일각 “대세 지장 없어” 낙관

내각 지지율 69% ‘역대급’

39% 무당파 최대 변수로

다카이치 사나에(사진) 일본 총리가 ‘중의원(하원) 과반 의석’ 확보에 총리직을 걸고 조기 총선 승부수를 던졌으나 좀처럼 반등하지 않는 자민당 지지율과 중의원 조기 해산에 따른 부정적 여론이 변수가 되고 있다. 이번에는 여야가 공히 소비세 감세 공약을 내걸면서 외교·안보 정책에서 승부가 갈릴 것이라는 전망도 나온다.

다카이치 사나에 일본 총리. AP연합

요미우리신문이 23∼25일 1034명을 대상으로 실시해 26일 공개한 전화 여론조사 결과를 보면, 2·8 총선 비례대표 선거에서 자민당에 투표하겠다는 응답자는 36%였다. 다카이치 내각 지지율은 69%로 자민당 참패로 귀결된 2024년 10월 총선 직전 조사 당시 이시바 시게루 내각 51%보다 훨씬 높지만, 당 지지율은 당시 39%보다 오히려 다소 낮게 나온 것이다.



이번 조사에서는 연령대가 낮을수록 다카이치 내각 지지율과 자민당 지지율 사이 격차가 큰 것으로 나타났다. 다카이치 내각 지지율은 18∼39세 79%, 40∼59세 75%, 60세 이상 58%로 집계된 반면, 비례대표 선거에서 자민당에 표를 주겠다는 비율은 18∼39세가 33%에 그쳐 전체 평균보다 낮았다. 니혼게이자이신문(닛케이)이 TV도쿄와 함께 23∼25일 실시한 여론조사에서도 이와 비슷한 흐름이 나타났다. 요미우리는 “다카이치 총리에 대한 젊은층의 높은 인기가 당에 순풍으로 흐르지 못하고 있다”며 “아직 어느 당을 찍을지 결정하지 못한 무당파(39%)의 동향이 향후 정세의 열쇠가 될 것”이라고 내다봤다.



다카이치 총리가 지난 19일 기자회견을 통해 4년 임기의 3분의 1도 안 지난 중의원을 해산하는 이유를 소상히 밝혔으나, 해산 명분을 납득하지 못하는 유권자가 많은 것도 부담이다. 마이니치신문이 24·25일 2048명을 대상으로 실시한 여론조사에서 ‘총선보다 예산안 처리를 우선했어야 한다’는 응답은 53%로, ‘총선을 위해 불가피했다’는 답변(26%)보다 2배 이상 많았다.



이는 일부 여론조사에서 나타난 내각 지지율 하락 요인으로도 꼽힌다. 다카이치 내각 지지율은 마이니치(67%→57%), 닛케이(75%→67%), 교도통신(67.5%→63.1%), 요미우리(73%→69%) 조사에서 지난달보다 각각 4∼10%포인트 떨어졌다.



다만 제1야당 입헌민주당과 제3야당 공명당이 결성한 신당 ‘중도개혁연합’이 아직 바람을 일으키지 못하는 데다 정권교체를 희망하는 여론도 22%(요미우리 조사)로 저조해 대세에는 지장이 없을 것이라는 견해가 강하다. 자민당 한 중진 의원은 “높은 내각 지지율은 좋은 경향”이라고, 한 입후보 예정자는 “중의원 해산에 대한 비판적 여론은 제한적”이라고 말했다.



여야가 27일 본격 선거운동에 돌입할 예정인 가운데, 이번 선거에서는 여당의 우경화한 외교·안보 정책에 대한 유권자의 평가가 관건이 될 것으로 보인다. 다카이치 총리가 “국가의 근간과 관계되는 중요 정책의 대전환이 이뤄졌다”며 방위력의 근본적 강화를 위한 3대 안보문서 조기 개정, 왕실 전범 및 헌법 개정, 스파이 방지법 제정 추진 등을 강조했기 때문이다.