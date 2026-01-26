‘옐로캡’ 대신 스키 탄 뉴요커… 눈폭풍 美 강타

강력한 눈폭풍이 미국을 덮친 25일(현지시간) 뉴욕 타임스스퀘어 앞에서 한 시민이 스키를 타고 이동하고 있다. 루이지애나, 미시시피, 텍사스, 테네시주 등 남부에서만 눈폭풍 영향으로 100만가구 이상 정전 피해를 겪었으며, 필라델피아, 뉴욕, 뉴저지, 워싱턴, 노스캐롤라이나 등 북동부로 영향권이 확대되면서 주말 사이 항공편 1만4000편이 결항했다. 눈폭풍으로 미국 전역에서 최소 11명이 사망했다.

뉴욕=AP연합뉴스

<연합>