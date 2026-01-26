메뉴보기메뉴 보기 검색

韓·美 연합작전 ‘AI 지휘관’ 개발 본격화

이정한 기자 han@segye.com
‘AKJCCS’ 성능 개량 착수 회의

한화시스템과 방위사업청은 국내 최초로 인공지능(AI) 기반 지휘통제체계 개발을 본격화했다.

한화시스템은 지난 23일 방위사업청과 서울 용산구 국방컨벤션센터에서 ‘연합지휘통제체계(AKJCCS) 성능개량 체계개발 사업’ 착수 회의를 열었다고 26일 밝혔다. 이번 회의에는 합동참모본부와 한미연합군사령부, 국군지휘통신사령부 등 주요 관계기관도 참석했다.

AKJCCS 성능 개량은 한반도 전역에서 한·미 연합작전의 지휘·통제를 수행하는 핵심체계를 전면 재개발하는 사업이다. 방사청이 주관하는 937억원 규모의 사업으로 한화시스템이 지난해 12월 수주했다. 국내 지휘통제체계 중 처음으로 AI 기반 상황 분석과 자동화된 의사결정 지원 기능이 적용되고, 클라우드 기반 서버 구조, 데스크톱 가상화(VDI) 등 최신 정보기술(IT)도 도입된다. 사업이 완료되면 최신 한·미 연합작전 환경에 최적화된 정보공유체계를 구현해 지휘관과 참모진의 대응력이 높아질 전망이다.

우리 군은 2029년까지 AKJCCS를 실전 배치할 계획이다. 전시작전통제권 전환을 앞두고 우리 군 주도의 한·미 연합작전 수행체계를 구축하는 데 기여할 것으로 예상된다.

