美 콜비 차관 “韓은 모범 동맹… 국방협력 강화”

안규백·조현·위성락과 연쇄 회동

핵잠 도입·전작권 전환 공조 논의

방한 중인 엘브리지 콜비 미국 전쟁부(국방부) 정책담당 차관은 26일 안규백 국방부 장관, 조현 외교부 장관과 잇달아 만나 한국의 핵추진잠수함 도입과 한국군 전시작전통제권 전환 등 한·미동맹 현안을 논의했다.

안규백 국방부 장관이 26일 서울 용산구 국방부를 방문한 엘브리지 콜비 미 전쟁부 정책차관을 만나 악수를 나누고 있다. 국방부 제공

콜비 차관은 이날 서울 용산 국방부 청사에서 안 장관을 만나 지난해 4월 부임 이후 첫 해외 순방국으로 한국을 선택했다는 점을 강조하며 “모범 동맹국”인 한국과의 국방협력을 강화하기 위해 지속해서 노력하겠다고 밝혔다. 양측은 한·미 정상이 합의한 한국의 핵추진잠수함 건조를 위한 협력이 한반도 방위에서 한국군 주도의 방위 역량을 강화하고, 군사동맹을 한층 격상시키는 중요한 이정표가 될 것이라는 점에 공감하면서 향후 긴밀히 공조하기로 했다고 국방부는 설명했다.



안 장관과 콜비 차관은 지난 23일(현지시간) 도널드 트럼프 행정부가 발표한 미국의 새 국방전략(NDS)에 대해서도 논의한 것으로 전해졌다. 국방부는 “안 장관은 콜비 차관에게 한국군 주도 한반도 방위를 구현하려면 전작권 전환이 필수적이고, 이를 위한 소통과 협력 강화를 당부했다”고 전했다.



앞서 콜비 차관은 서울 종로구 포시즌스호텔에서 조 장관과 조찬을 갖고 한·미 정상회담 후속 조치와 동맹 현안에 대해 의견을 교환했다. 양측은 지난해 한·미가 새로운 정부를 출범시킨 뒤 한반도 문제와 관련해 긴밀한 공조를 지속하고 있음을 평가했다. 콜비 차관은 위성락 국가안보실장과도 면담한 것으로 전해졌다.

콜비 차관은 한국의 국방비 증액과 안보 부담 확대를 높이 평가했다. 그는 이날 세종연구소 초청 연설에서 “이재명 대통령이 국방비를 국내총생산(GDP) 대비 3.5%로 증액하고, 재래식 방위에 대한 책임을 확대하기로 한 결정은 매우 현명하고 현실적인 판단”이라며 한·미동맹을 장기적으로 더욱 튼튼하게 만드는 선택이라고 평가했다. 그는 “트럼프 대통령은 오랫동안 동맹이 일방적인 의존이 아닌 공동 책임에 기반해야 한다고 강조해 왔다”며 “대한민국이야말로 이를 가장 잘 이해하고 실천하고 있는 나라”라고 밝혔다.



그는 또 미국의 인도·태평양 방위전략은 제1도련선(일본 오키나와∼대만∼필리핀∼믈라카해협)에서의 ‘거부에 의한 억제’에 중심을 두고 있다며, 일본·필리핀·한반도 등에 분산된 군사태세를 구축해 침략이 실현될 수 없게 만드는 것이라고 설명했다.