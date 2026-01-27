롯데렌탈·SK렌터카 결합 불허… 공정위 “시장 경쟁제한 우려 커” [경제 레이더]

사모펀드 업계 1·2위 인수 제동

렌터카 1·2위 사업자인 롯데렌탈과 SK렌터카의 기업결합에 대해 경쟁당국이 결합 금지 조치를 내렸다.

세종시 어진동 정부세종청사 공정거래위원회. 뉴시스

공정거래위원회는 사모펀드 운용사인 ‘어피니티 에쿼티 파트너스 리미티드’(어피니티)가 롯데렌탈의 주식 63.5%를 취득하겠다고 신고한 기업결합에 대해 결합 금지 조치를 내렸다고 26일 밝혔다. 어피니티는 2024년 8월 SK렌터카를 인수한 뒤 지난해 3월 공정위에 기업결합을 신고했다.

공정위는 렌터카 시장 1·2위 사업자인 롯데렌탈과 SK렌터카가 결합해 어피니티 지배하에 놓이게 되면 단기(내륙 및 제주)·장기 렌터카 시장 모두 경쟁 제한이 우려된다고 판단했다.



우선 차량 대여기간이 1년 미만인 단기 시장의 경우 양사 결합 시 점유율은 2024년 말 기준 29.3%(내륙), 21.3%(제주)로 3~4% 정도인 쏘카·제주렌터카는 물론 1% 미만인 다수의 중소사업자를 압도하게 된다. 이런 상황에서 양사가 결합하면 ‘압도적 대기업 1개 대 다수의 영세한 중소기업들’로 양극화 구조가 심화된다. 1·2위 사업자 간 경쟁 소멸로 렌터카 이용 요금 인상 등 부작용이 발생하고, 결합회사가 공격적 마케팅을 확대할 경우 중소사업자들의 시장 퇴출도 가속화할 수 있다고 공정위는 판단했다.



1년 이상 장기 렌터카 시장도 마찬가지다. 장기 렌터카 시장에서도 롯데렌탈과 SK렌터카는 각각 1·2위를 점유하고 있는데 양사 결합 시 시장점유율은 38.3%에 달하게 된다. 공정위는 점유율 14.7%인 현대캐피탈 등 다른 캐피탈사들도 있지만 이들의 경쟁 능력은 결합 회사 대비 떨어진다고 분석했다.



공정위는 “사모펀드가 밀접한 경쟁 관계를 유지해 온 1·2위 사업자를 단기간에 연달아 인수해 시장력을 확대한 후 다시 고가 매각하기 위해 건전한 시장 경쟁을 왜곡할 우려가 큰 기업결합을 엄정 조치한 것으로, 시장에 경종을 울리는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.



롯데그룹은 이날 설명자료를 통해 “향후 어피니티와 협의를 통해 공정위가 우려하는 시장 지배력 강화를 해소할 수 있는 추가 제안 가능성 여부 등 다양한 방안을 검토하겠다”고 밝혔다.