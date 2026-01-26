남해안 영해 기점 거문도 ‘올해의 섬’ 지정

2026년 ‘올해의 섬’에 전남 여수시 거문도(사진)가 지정됐다.



행정안전부와 해양수산부는 ‘2026년 병오년(丙午年) 올해의 섬’으로 거문도(巨文島)를 지정했다고 26일 밝혔다. 해마다 선정하는 올해의 섬은 해양관할권과 국방·생태·경제적 측면에서 중요한 역할을 하는 섬(영해기점)이 대상이다.



행안부 등에 따르면 거문도는 여수시와 제주도 중간에 있다. 일본·중국·러시아가 이용하는 동아시아 항로의 중심에 위치하면서 태평양 방면 해상로와도 연결되는 지점이다. 태풍, 파도, 강풍 등으로 기상이 악화해 어선들이 육지로 이동하지 못할 경우 피항처 역할도 한다. 다도해해상국립공원으로 지정된 섬 전역은 기암괴석, 동백나무 숲길 등 자연경관이 뛰어나다. 삼치·갈치·전갱이·미역·다시마 등 특산물도 풍부하다. 영해기점은 영토의 최외곽 경계점이자 해양관할권의 외측 한계를 결정하는 기준으로 유인섬(7개)과 무인도서(13개)로 나뉘어 있다.