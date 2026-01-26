포항시, '한파 속 묵묵한 헌신' 환경관리원 현장 격려로 안전의식 강화

보이지 않는 곳에서 땀 흘리는 헌신에 감사, 쾌적한 도시 환경 조성 박차

새벽 현장을 꿋꿋히 지키는 환경관리원들을 격려하기 위해 박재민 포항시 환경국장이 지난 23일 오전 환경관리원 복지회관을 방문, 관리원들과 함께 아침 식사를 하며 현장의 애로사항을 청취했다.

26일 포항시에 따르면 환경관리원들은 시민들이 잠든 새벽 시간대, 옥외에서 생활폐기물 수거와 시가지 청소를 담당하며 포항의 깨끗한 환경을 지키고 있다.

박재민(가운데) 포항시 환경국장은 지난 23일 아침 환경관리원 복지회관을 방문, 환경관리원들을 격려하고 있다. 포항시 제공

특히 겨울철에는 한파와 미끄럼 사고 등 안전사고 위험이 높아 업무 여건이 더욱 열악한 상황이다.

박 국장은 이러한 여건 속에서도 묵묵히 현장을 지키는 환경관리원들의 헌신에 감사의 뜻을 전하며, “새벽부터 보이지 않는 곳에서 고생하시는 환경관리원 여러분 덕분에 시민들이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있다”며, “무엇보다 안전이 최우선인 만큼, 항상 안전에 유의하며 업무에 임해 달라”고 거듭 당부했다.

한편, 포항시 소속 환경관리원들은 생활폐기물 수거·운반과 가로 구간 청소 등 시민 생활과 직결되는 환경 업무를 수행하며, 깨끗하고 쾌적한 도시 환경 조성에 중요한 역할을 하고 있다.