李대통령 “‘한국인 건드리면 패가망신’ 알려라”

초국가범죄 TF 찾아 직원 격려

“해외 거점 스캠 범죄 적극 대응”

이재명 대통령이 26일 ‘초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)’ 사무실을 깜짝 방문해 “한국인들을 건드리면 패가망신한다는 사실을 적극적으로 알리라”고 주문했다.

이재명 대통령이 26일 정부서울청사 별관에 있는 ‘초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)’ 사무실을 방문해 직원들과 기념사진을 찍고 있다. 이 대통령은 “한국인을 건드리면 패가망신한다는 사실을 동남아 현지 언론과 공조해 적극 알리라”고 지시했다.청와대 제공

이 대통령은 이날 정부서울청사 창성동 별관에 있는 TF 사무실을 찾아 직원들을 격려하고 이같이 지시했다고 강유정 청와대 대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔다. 이 대통령은 구체적으로 동남아시아 현지 언론과의 공조 등을 언급했다. 아울러 TF에 “해외를 거점으로 발생하는 스캠(사기) 범죄에 대해 적극 대응하라”고도 지시했다.



이 대통령은 TF 출범 이후 보이스피싱, 노쇼 사기 등 각종 스캠 범죄 신고 건수가 급감하고 있다는 보고를 받고는 “각종 스캠 범죄가 국민 삶을 파괴하고 갈수록 지능화하고 있다”며 “앞으로도 더욱 엄정 대처하라”고 당부했다.



최근 캄보디아에서의 검거 작전과 최대 규모의 한국인 피의자 국내 송환 과정에 대한 설명을 들은 뒤에는 부처 간 벽을 허문 유기적 공조 체제의 중요성을 언급하기도 했다.



이 대통령은 캄보디아 현지에서 활동 중인 코리아전담반 직원들과도 영상회의를 하고 “가족들과 떨어져 열악한 환경 속에서도 고생이 많다”며 “여러분들의 노고에 대해 국민 모두 감사하게 생각하고 있으니 자부심을 가져도 좋다”고 격려했다. 이 대통령이 현지에서 고생하는 공무원들에게 “다 여러분 덕분이다. 통닭이라도 한 마리씩 사줘야겠다”고 하자 화상 통화를 하던 현지 직원이 “피자 사주십시오”라고 답해 좌중이 웃음을 터트렸다고 강 대변인이 전했다.



초국가범죄 특별대응 TF는 이 대통령 지시로 구성된 범정부 컨트롤타워로, 국가정보원과 검찰·경찰 등 10개 기관이 협력하고 있다. 최근에는 캄보디아 현지에서 역대 최대 규모인 73명의 한국인 범죄 피의자를 한꺼번에 국내로 송환하는 성과를 냈다.