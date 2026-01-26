탈원전 유턴… “신규 2기 계획대로 건설”

李정부 ‘원전 정책’ 기조 바꿔



기후부, 정책토론·여론조사 거쳐

국민 10명 중 6명 ‘필요’ 의견 반영

2037~2038년 대형 2기 준공키로

원전 추가 건설 가능성도 열어둬

정부가 제11차 전력수급기본계획(전기본)에 반영된 원자력발전소 건설을 계획대로 추진한다. 2030년대 착공에 들어가 2037~2038년 대형 신규 원전 2기를 완공할 예정이다.

정부가 26일 대형원전 2기와 소형모듈원전(SMR) 1기 건설을 포함한 신규 원전 계획을 지난해 초 윤석열 정부에서 확정했던 제11차 전력수급기본계획대로 이어가기로 했다. 사진은 이날 울산 울주군 서생면에서 공사 중인 새울 3호기 모습. 뉴스1

김성환 기후에너지환경부 장관은 26일 정부세종청사에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.



앞서 지난해 2월 확정된 11차 전기본에는 총 2.8GW(기가와트) 규모 대형 원전 2기를 2037년과 2038년 도입하고 2035년까지 소형모듈원자로(SMR·0.7GW 규모)를 만든다는 계획이 반영됐다.



기후부는 신규 원전 건설 추진을 위해 여론 수렴 과정을 거쳤다. 지난달 30일과 이달 7일 두 차례 정책토론회를 열었고, 최근에는 한국갤럽과 리얼미터 2개 기관을 통해 대국민 여론조사를 벌였다.



대국민 조사 결과 11차 전기본상 원전 건설 계획이 ‘반드시 추진돼야 한다’는 응답자는 32.5%(한국갤럽)와 43.1%(리얼미터)였다. ‘가급적 추진돼야 한다’는 응답자는 각각 37%와 18.8%였다. 10명 중 6명 이상의 응답자가 신규 원전 건설을 추진해야 한다고 답한 셈이다.



신규 원전이 필요하다는 조사가 나온 직후 기후부는 신규 대형 원전 2기 건설을 확정 지었다. 앞선 SMR의 경우 지난해 11월 ‘2035 국가 온실가스 감축 목표’(2035 NDC)에 반영됨에 따라 건설 진행이 결정 났다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 26일 세종시 정부세종청사에서 전력수급기본계획을 발표하고 있다. 김장관은 재생에너지와 원전 중심의 전력 운영이 필요하다고 강조하며 신규원전 건설을 계획대로 추진한다고 밝혔다. 뉴스1

정부는 원전 추가 건설 가능성까지 열어뒀다. 에너지 정책의 무게 중심을 원전과 재생에너지 양 축으로 하겠다는 의지를 공고히 했다.



김 장관은 “기후대응을 위해 탄소배출을 전 분야에서 감축해야 하며, 특히 전력 분야의 탄소감축을 위해 석탄·LNG 발전을 줄일 필요가 있다”며 “재생에너지와 원전 중심의 전력 운영이 필요하다”고 강조했다.



기후부는 원자력·재생에너지 발전 확대를 위한 대책도 추가로 마련할 예정이다. 전력저장장치(ESS)와 양수발전 등으로 전력 공급이 일정치 않은 재생에너지 문제를 보완한다는 목표다. 또 전력 수급에 맞춰 원전을 가동하는 탄력운전을 도입, 발전 시간이 고정된 원전의 경직성을 해결할 계획이다.



신규 원전 건설을 위해 한국수력원자력은 조만간 부지공모절차에 돌입한다. 5~6개월간의 부지평가·선정 과정을 거쳐, 2030년대 초 건설허가를 획득할 예정이다. 부지 확보와 건설 허가 절차를 끝낸 뒤 2037~2038년 준공을 마무리한다는 목표다.



김 장관은 원전업계 일각에서 제기된 부지 공모 지연 우려에는 문제가 없다고 답했다. 부지 공모에 1~2개월, 확정에 3개월가량이 소요된다는 내부 추산을 제시했다. 건설 허가와 착공 절차를 진행하면 2037년과 2038년 준공 목표에 “별다른 차질이 없는 것으로 알고 있다”고 설명했다.



김 장관은 이날 기자회견서 차후 수립될 제12차 전력수급기본계획의 방향성도 언급했다. 그는 “제12차 전력수급기본계획에는 AI·전기차 확대 등에 따른 전기화 수요를 예측하고, 탄소중립을 위한 에너지 믹스와 분산형 전력망 계획 등을 과학적·객관적으로 담아내겠다”고 밝혔다.



기후부 관계자는 “이번 의견수렴 과정에서 제기된 쟁점 과제를 포함, 다양한 형식의 의견수렴 과정을 통해 향후 국민의견을 반영할 계획”이라고 전했다.