캐릭 파워!… 날개 단 맨유

리그 1·2위 맨시티·아스널 격파

감독 전술에 힘입어 4위로 껑충

‘캐릭 매직’인가. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드가 후벵 아모링 감독 후임으로 마이클 캐릭(사진) 감독에게 지휘봉을 맡긴 이후 2위 맨체스터 시티(맨시티)를 제압한 데 이어 선두 아스널까지 꺾으며 2연승과 함께 4위로 도약했다.



맨유는 26일 영국 런던 에미레이츠 스타디움에서 열린 아스널과 2025~2026 EPL 23라운드 원정경기에서 난타전 끝에 3-2로 승리했다. 지난 18일 맨시티(승점 46)를 2-0으로 누르고 5위로 올라섰던 맨유는 이날 승리로 승점 3을 추가해 승점 38(10승8무5패)이 되며 첼시(승점 37·10승7무6패)를 제치고 4위로 한 계단 점프했다. 맨유가 아스널 원정에서 승리한 건 조제 모리뉴 시절이던 2017년 12월 이후 무려 9년 만이다.



아모링의 트레이드마크였던 스리백을 버리고 포백을 가동하는 등 ‘캐릭 매직’의 원동력은 선수단 구성에 맞춘 전술이다. 맨유는 전반 29분 중앙 수비수 리산드로 마르티네스의 자책골로 먼저 실점했지만 전반 37분 브라이언 음뵈모가 상대 백패스를 가로챈 뒤 골키퍼까지 따돌리고 오른발 슈팅으로 동점골을 터트려 균형을 맞췄다.



맨유는 후반 5분 파트리크 도르구가 페널티아크에서 강력한 왼발 슈팅으로 아스널 골대 왼쪽 상단에 볼을 꽂으며 2-1로 경기를 뒤집었다. 아스널도 쉽게 물러서지 않았다. 후반 39분 오른쪽 코너킥에 이은 문전 혼전 상황에서 미켈 메리노가 오른발 슈팅으로 골 맛을 보며 스코어를 2-2로 만들었다. 무승부의 기운이 짙어지던 후반 42분, 마테우스 쿠냐가 나섰다. 중원에서 볼을 받은 쿠냐는 페널티아크 정면 앞에서 강력한 오른발 중거리 슈팅으로 골망을 갈랐다.



한편 스코틀랜드 셀틱에서 뛰는 양현준은 시즌 6호골을 터뜨렸다. 양현준은 영국 스코틀랜드 에든버러의 타인캐슬 파크에서 열린 리그 선두 선두 하트 오브 미들로시언과 원정경기에서 오른쪽 윙포워드로 선발 출장해 1-1로 팽팽하던 후반 17분 득점포를 가동했다. 리그 4호골(1도움)이자 스코틀랜드 리그컵과 유로파리그에서 터트린 1골씩을 포함하면 공식전 6호 골이다. 특히 양현준은 1월에 치러진 정규리그 4경기에서 3골을 뽑아내며 뜨거운 발끝 감각을 과시했다. 양현준의 골에도 불구하고 셀틱은 2-2로 비겼다.