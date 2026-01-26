“JTX 조기 추진”…방세환 경기 광주시장, 국토부에 건의

경기 광주시가 중부권 광역급행철도(JTX) 조기 추진을 정부에 건의했다고 26일 밝혔다.

광주시에 따르면 방세환 시장은 이날 세종정부청사 국토교통부 장관실을 방문해 ‘JTX 조기 추진을 위한 공동 건의문’을 전달했다.

방세환 광주시장(왼쪽)이 26일 세종정부청사 국토교통부 장관실에서 ‘중부권 광역급행철도(JTX) 조기 추진을 위한 공동 건의문’을 전달하고 있다. 경기 광주시 제공

이날 방문에는 방 시장 외에 이상일 용인특례시장, 김보라 안성시장, 송기섭 진천군수가 함께했다. 이들은 수도권과 충청권을 연결하는 국가철도망 핵심 사업인 JTX의 민자 적격성 조사 통과와 신속한 사업 추진을 제안했다.

앞서 지난해 10월 청주국제공항에서 광주·성남·용인·안성·화성·진천·청주의 7개 기초 지방자치단체는 중부권 광역급행철도 조기 착공 결의대회 및 공동 건의서 서명식을 개최한 바 있다.

이어 수차례 실무협의를 거쳐 지난달 중부권 광역급행철도 조기 착공 행정협의체를 출범했다. 이번 장관 면담과 공동 건의문 전달은 협의체 출범 이후 첫 공식 활동이다.

JTX는 서울 강남(잠실)에서 광주, 안성, 진천을 거쳐 청주국제공항과 오송역까지 총연장 약 134㎞를 운행하는 노선이다. 수도권과 중부권을 아우르는 광역 교통망 구축이 목표다.

제4차 국가철도망 구축계획의 추가 검토 대상이던 경강선 연장사업과 병합 제안된 노선으로, 서울 도심과 청주국제공항 접근성이 향상되는 실질적 효과가 기대된다.

광주시의 경우 지속적 인구 증가와 도시 확장으로 출퇴근 혼잡과 광역 대중교통 접근성 부족이 주요 현안으로 지적되는 가운데 서울과 중부권 주요 거점 간 이동 시간이 크게 줄어 통근환경 개선, 산업단지 활성화, 관광객 유입 확대 등 지역 전반의 교통 여건이 개선될 것으로 보고 있다.

방 시장은 “중부권 광역급행철도는 광주 시민의 교통 편익 증진은 물론 대한민국 동남부 교통 지형을 바꿀 미래의 대동맥”이라고 설명했다.