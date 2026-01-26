“JTX 신속 추진해 달라”…이상일 용인시장, 국토부 장관 면담

용인특례시가 ‘중부권 광역급행철도(JTX)’ 조기 추진을 정부에 건의했다고 26일 밝혔다.

용인시에 따르면 이상일 시장은 이날 세종정부청사 국토교통부 장관실을 방문해 ‘JTX 조기 추진을 위한 공동 건의문’을 전달했다.

이상일 용인시장(왼쪽)이 26일 정부세종청사를 찾아 김윤덕 국토교통부 장관에게 JTX 신속 추진을 촉구하는 공동 건의문을 전달하고 있다. 용인시 제공

이 자리에는 이 시장 외에 방세환 경기 광주시장, 김보라 안성시장, 송기섭 진천군수가 함께했다. 이들은 수도권과 충청권을 연결하는 국가철도망 핵심 사업인 JTX의 민자 적격성 조사 통과와 신속한 사업 추진을 제안했다.

앞서 지난해 10월 청주국제공항에서 용인·성남·광주·안성·화성·진천·청주의 7개 기초 지방자치단체가 중부권 광역급행철도 조기 착공 결의대회 및 공동 건의서 서명식을 개최한 바 있다.

이어 수차례 실무협의를 거쳐 지난달 중부권 광역급행철도 조기 착공 행정협의체를 출범했다. 이번 김윤덕 국토부 장관 면담과 공동 건의문 전달은 협의체 출범 이후 첫 공식 활동이다.

JTX는 서울 강남(잠실)에서 광주, 안성, 진천을 거쳐 청주국제공항과 오송역까지 총연장 약 135㎞를 운행하는 노선이다. 수도권과 중부권을 아우르는 광역 교통망 구축에 방점을 찍었다.

제4차 국가철도망 구축계획의 추가 검토 대상이던 경강선 연장사업과 병합 제안된 노선으로, 서울 도심과 청주국제공항 접근성이 향상되는 실질적 효과가 기대된다.

용인시는 처인구 모현·포곡읍과 시청 주변, 이동·남사읍에 조성 중인 ‘용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지’를 거쳐 청주공항과 KTX, SRT가 정차하는 오송역을 연결하는 노선을 구상하고 있다. 이 철도 노선이 용인 경전철 중앙시장역과 연결될 경우 이곳에서 잠실과 청주공항, 오송역까지 각각 30분대에 진입할 수 있다.

이 시장은 “용인시 수지구 신봉동과 성복동을 지나는 경기남부광역철도가 신설되고, 제2차 경기도도시철도망 구축계획에 반영된 동백신봉선이 신설돼 경기남부광역철도와 용인경전철과 연결되면 중부권 광역급행철도 신설은 더 필요해진다”고 강조했다.

수익형(BTO)과 임대형(BTL)을 결합한 혼합형 민자사업으로 진행되는 이 사업에는 약 9조원이 투입될 것으로 예상된다. 현재 한국개발연구원(KDI)에서 민자적격성 조사를 진행 중이다.

이 시장은 “서울 잠실에서 용인 처인구를 거쳐 청주공항과 오송까지 연결되는 JTX는 노선이 지나게 될 7개 지자체에 사는 470만 시민뿐 아니라 반도체산업 등에 종사하는 근로자들의 교통편의를 획기적으로 증진하는 사업”이라며 “JTX 사업이 속도를 낼 수 있도록 국토부가 잘 챙겨 주시기 바란다”고 건의했다.