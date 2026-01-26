“출근길 꽁꽁” 내일 최저 -14도… 매서운 바람에 체감온도는 더 낮아

화요일인 27일에도 영하 10도 안팎의 강추위가 이어진 가운데 동쪽 지역을 주심으로 대기가 건조해 산불 등 각종 화재 발생에 유의해야 한다.

지난 20일 서울 날씨가 영하 13도까지 내려가는 등 전국에 강추위가 내려진 가운데 서울 송파구 석촌호수 인근 더스피어에 현재기온이 나오고 있다. 뉴시스

이날 아침 최저기온은 -14∼0도, 낮 최고기온은 -4∼8도일 것으로 예상된다. 전국에 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎 강풍이 불며 추위를 배가시키겠다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -8도와 -2도, 인천 -7도와 -2도, 대전 -5도와 1도, 광주 -2도와 3도, 대구 -3도와 5도, 울산 -2도와 6도, 부산 -1도와 7도다.

북쪽에서 찬 공기가 지속해서 유입, 당분간 중부지방을 중심으로 강추위가 이어지겠다.

특히 금요일인 30일에는 아침 기온이 -18∼-3도까지 떨어지고 낮 기온이 -5∼6도에 머물면서 강추위가 나타날 것으로 예상된다.

계속 서풍류가 불고, 맑은 날이 이어지며 백두대간 동쪽을 중심으로 대기가 건조하겠다.

현재 서울 동북·서남권과 경기내륙 일부, 강원중·남부내륙, 강원동해안·산지, 전남동부남해안, 영남에는 건조특보까지 내려진 상태다. 바람이 강해 화재 위험성이 크겠으니 조심해야 한다.

제주에는 26일 비와 눈이 내렸다. 이날 밤부터 충남서해안에도 비나 눈이 내리겠으며, 같은 시각 인천·경기남서부와 충청내륙에 눈이 좀 날리겠다.

이후 27일 새벽부터 아침까지 경기남부서해안과 충남서부·충남북동부·충북중부·충북남부·전북·전남서부·제주에 비나 눈이 내리고 인천 나머지 지역과 경기남부·충청내륙·전남동부·경남서부내륙에 눈발이 날리겠다.

예상 적설은 제주산지 1∼5㎝, 광주·전남서부·전북서해안·전북남부내륙 1∼3㎝, 나머지 지역 1㎝ 안팎 또는 미만이다.

서해중부먼바다·동해중부먼바다·동해남부북쪽먼바다에 27일 새벽, 서해남부먼바다와 동해남부남쪽먼바다에 27일 오전, 제주남쪽먼바다·제주서부앞바다·남해동부바깥먼바다에 27일 오후부터 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일겠다.