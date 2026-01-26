언론노조 KBS본부 "박장범 사장, 계엄방송 전 보도국장에 전화" 주장…KBS “사실 밝혀진 바 없어”

전국언론노동조합 KBS본부(KBS 노조)는 박장범 사장(당시 내정자)이 12·3 비상계엄 선포 전으로 추정되는 시각에 당시 최재현 보도국장에게 전화를 걸었다고 26일 주장했다.

KBS 노조는 이날 기자회견을 열고 “박 사장은 ‘내란의 밤’ 누구로부터 어떤 내용의 연락을 받았고, 최 국장에게 무어라 이야기했는지 빠짐없이 밝혀야 한다”고 주장했다.

민주노총 언론노조 KBS본부는 26일 기자회견을 열고 “박장범 KBS 사장이 2024년 12·3 내란 당일 퇴근했던 최재현 당시 KBS 보도국장에게 전화해 비상계엄 담화에 맞춰 특보를 준비시켰다”며 “박 사장은 계엄 선포가 예정됐다는 것을 언제 알았는지를 밝히라”고 주장했다. 연합뉴스

KBS 노조는 코리아풀의 대통령 담화 공지 시각인 오후 9시 18분보다 앞서 한덕수 전 국무총리와 이상민 전 행정안전부 장관 등이 ‘10시 KBS 생방송’을 알고 있었다는 점에서 계엄 방송 사전 준비 의혹을 제기했다. KBS는 12·3 비상계엄 선포 당일 지상파 가운데 유일하게 윤석열 전 대통령의 담화를 적시에 맞춰 방송했다.

또한 당시 최 보도국장의 출퇴근과 이후 행동에 대해서도 의혹을 제기했다. KBS 노조는 계엄 선포 당일 오후 6시쯤 퇴근했던 최 보도국장이 7시30분에서 8시 사이 회사로 복귀했으며, 대통령실 출입기자에게 동향 확인을 지시했고 뉴스 부조정실에 들어가 신호 수신 여부를 챙겼다고 주장했다.

그러면서 “이런 정황은 KBS의 누군가가 내란 권력과 결탁해 방송을 준비했다는 합리적 의심을 갖게 한다”고 지적했다.

다만 KBS 노조는 박 사장이 최 전 국장에게 전화했다는 제보 및 근거를 어떤 경로로 입수했는지에 관해선 “‘믿을 만한 취재원 수준을 넘어선 인물’에게 확인을 거쳤다. 취재원 보호 차원에서 신원을 밝히긴 어렵다”며 명확한 답변을 하지 않았다.

한편 노조 주장과 관련해 KBS는 입장문을 통해 “언론노조 KBS본부가 기자회견을 통해 제기한 의혹은 ‘사실과 다름’을 알려드린다"며 “내란 특검과 경찰에서 이미 해당 의혹에 대해 조사했지만, 사실로 밝혀진 바는 전혀 없다”고 반박했다. 그러면서 “오늘 기자회견 내용 가운데 허위 사실이나 명예훼손 부분에 대해 향후 법적 조치를 검토할 계획”이라고 밝혔다.