김수용, 급성 심근경색 후 달라진 안색…"눈 밑 하얘져"

개그맨 김수용이 급성 심근경색을 겪은 이후 근황을 전했다.

지난 25일 유튜브 채널 '조동아리'에는 '이미 A급이지만 굳이 B급을 고집하는 그들 개그맨을 웃기는 개그맨들의 천하제일말빨대회'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 김용만, 지석진, 김수용이 후배 개그맨 최성민, 남호연, 김승진과 근황에 대해 이야기하는 시간을 가졌다.

지석진은 결혼에 대해 이야기하며 "내가 볼 때 수용이가 이번에 큰 위기를 겪고 나서 더 돈독해졌을 것 같다"라고 말했다. 김수용은 "그런 편이다"라고 수긍했다.

남호연은 이에 "지금은 웃으면서 이야기하지만, 후배들 입장에서는 기사로 접하고 정말 걱정을 많이 했다"라고 했다. 김승진도 "그때는 직접 연락을 못 드렸다. 회복 소식을 듣고 바로 문자를 보냈다. 바로 '고맙다'고 답장을 주셔서 안심했다"라고 했다.

남호연은 김수용의 다크써클을 보며 "아직도 많이 아프신가 했다"라고 말하자 오히려 지석진과 김용만은 "지금 많이 좋아진 거야"라고 답했다.

김용만은 "예전에는 피가 제대로 안 도는 것 같더라. 이제는 눈 밑이 하얗게 되기 시작했다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 김수용도 "맞다. 좋아졌다"고 인정했다.

김수용은 후배들에게 "너희들 담배 피우냐. 끊어야 한다"고 조언했다.

김수용은 지난해 11월 촬영장에서 쓰러져 응급실로 옮겨졌다. 심정지 상태가 20분 간 이어진 후에 의식을 되찾았고 혈관확장 시술을 받았다.

<뉴시스>