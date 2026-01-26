포항시, 임산물 물류터미널 본격 가동… 경상권 유통 거점 도약

포항시산림조합과 임산물 물류터미널 운영·관리 위수탁 협약 체결, 3년간 관리 운영

임산물 생산·유통 체계 일원화로 임업인 소득 증대 및 판로 확대 기대

경북 포항시는 26일 북구 흥해읍 임산물 물류터미널에서 ‘임산물 물류터미널 운영·관리 업무 위·수탁 협약식’을 갖고 본격적인 운영체계 구축에 나섰다고 밝혔다.

이번 행사는 포항시와 포항시산림조합 간 임산물 물류터미널 운영·관리를 위한 위·수탁 계약 체결과 함께 경상권역의 안정적인 임산물 확보 및 판로 개척 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

포항시는 26일 북구 흥해읍 임산물 물류터미널에서 ‘임산물 물류터미널 운영·관리 업무 위·수탁 협약식’을 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

위탁 기간은 계약 체결일로부터 3년이다.

위탁 대상에는 선별작업장, 저장고, 모니터링실, 회의실, 휴게실 등 주요 시설과 하역장, 주차장 등의 부대시설이 포함된다.

해당 임산물 물류터미널은 총사업비 40억 원을 투입해 지난해 11월 준공됐다.

수탁기관인 포항시산림조합은 1962년 3월 15일 설립된 지역 대표 협동조합으로, 현재 조합원 5803명과 임직원 42명이 함께 활동하고 있다.

주요 사업으로는 산림경영지도, 휴양림 조성, 목재펠릿 제조·판매, 상호금융사업 등이 있다.

포항시 관계자는 “이번 위탁 운영을 통해 임산물의 생산부터 유통까지 일원화된 체계가 마련돼 임업인의 소득 증대 및 소비자 부담 완화에 도움이 될 것으로 기대한다”며, “앞으로 물류터미널이 경상권 임산물 유통의 핵심 거점으로 자리잡길 바란다”고 말했다.