“깊이 반성” ‘200억원 탈세 의혹’ 차은우, 직접 입 열었다… 도피 입대설엔 선 긋기

200억원대 탈세 의혹을 받는 가수 겸 배우 차은우가 “진심으로 고개 숙여 사과드린다”며 첫 심경을 밝혔다.

차은우는 26일 오후 사회관계망서비스(SNS)에 직접 글을 올려 “이번 일을 계기로 대한민국의 국민으로서 납세의 의무를 대하는 제 자세가 충분히 엄격했는지, 스스로 돌아보며 깊이 반성하고 있다”며 “지난 며칠간 무슨 말씀부터 드려야 저로 인해 상처받은 분들께 제 송구함이 조금이나마 전달될 수 있을지 고민하며 반성하는 시간을 가졌다”고 운을 뗐다.

가수 겸 배우 차은우. 대한적십자사 제공

이어 그는 “지난 11년이란 오랜 세월 동안, 가진 것보다 부족함이 더 많은 제가 여러분께서 아낌없이 보내주신 사랑과 응원 덕분에 지금의 ‘차은우’라는 과분한 자리에 있을 수 있었다”며 “보답은 드리지 못할지언정 큰 상처와 피로감을 드려 이루 말할 수 없이 죄송스러운 마음”이라고 고개를 숙였다.

차은우는 또 “추후 진행되는 조세 관련 절차에 성실히 임하겠다”며 “관계 기관에서 내려지는 최종 판단에 따라 그 결과를 겸허히 받아들이고 그에 따른 책임을 다하겠다”고 덧붙였다.

그러면서도 그는 일각에서 제기된 ‘도피성 입대’ 의혹에 대해선 “현재 저는 군 복무 중이지만, 결코 이번 논란을 피하기 위한 의도적인 선택은 아니었다”며 “지난해 군 입대를 더는 미룰 수 없는 상황이 되어 세무 조사 절차를 마무리 짓지 못한 채 입대했다”고 해명했다.

차은우는 최근 국세청으로부터 200억원이 넘는 소득세 추징 통보를 받았다는 사실이 알려지며 탈세 의혹이 제기됐다. 이는 역대 연예인 탈세 논란 관련 최대 규모다. 여기에 차은우 모친이 운영하는 장어집을 둘러싼 ‘뒷광고’ 의혹까지 제기된 상황이다.