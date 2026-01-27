“문 밖은 냉동고” 영하 14도 칼바람에 체감온도 ‘뚝’…오늘 출근길이 무섭다

수도권과 강원 내륙을 중심으로 27일에도 매서운 추위가 이어질 전망이다. 강풍까지 겹치며 체감온도는 실제 기온보다 크게 낮아질 것으로 보인다.

1월의 마지막 화요일인 27일 중부내륙을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 떨어지며 강한 추위가 이어지겠다. 바람도 다소 강하게 불어 체감온도는 실제 기온보다 더 낮아 매우 춥겠다. 뉴시스

기상청은 이날 아침 기온이 영하 14도에서 0도 사이에 분포하고, 낮 최고기온은 영하 4도에서 영상 8도 수준에 머물 것으로 내다봤다. 북쪽에서 찬 공기가 계속 내려오면서 중부 지역을 중심으로 한파가 당분간 지속될 가능성이 크다.

전국 대부분 지역에서는 순간적으로 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 불겠고, 산지에서는 시속 70㎞에 달하는 돌풍이 예상돼 체감 추위가 더욱 심해질 전망이다.

주요 도시별로는 서울이 영하 8도에서 영하 2도, 인천 영하 7도에서 영하 2도, 대전 영하 5도에서 영상 1도, 광주 영하 2도에서 영상 3도, 대구 영하 3도에서 영상 5도, 울산 영하 2도에서 영상 6도, 부산 영하 1도에서 영상 7도 분포를 보일 것으로 예보됐다.

주 후반으로 갈수록 기온은 더 떨어진다. 30일에는 아침 기온이 영하 18도에서 영하 3도까지 내려가고, 낮에도 영하 5도에서 영상 6도에 그칠 것으로 예상된다.