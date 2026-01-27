[속보] 정부, 트럼프 ‘관세 인상’에 “美 의중 파악 중, 국회 논의 설명할 것”

정부는 27일 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국산 자동차 등에 대한 관세 인상을 예고한 것과 관련해 “현재 미측의 의중을 파악하고 있다”고 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 대외경제장관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

재정경제부는 이날 대변인실 공지에서 “앞으로 한국 국회의 법안 논의 상황을 미측에 설명해 나가는 등 미국 정부와 소통할 것”이라며 이같이 밝혔다.

재경부는 “당초 오늘(27일) 오후에 예정된 부총리와 국회 재정경제기획위원회 위원장 면담 등을 통해 특별법안에 대한 국회 협조를 요청할 예정이었다”며 “이를 포함해 앞으로도 국회와 적극 협의해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 임이자 재경위원장을 만나 국회에 계류 중인 ‘한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안’(대미투자특별법)의 조속한 처리를 당부할 예정이다.

트럼프 대통령은 앞서 26일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 한국 국회가 무역합의를 이행하지 않고 있다며 자동차와 목재, 의약품 등의 상호관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이재명 대통령과 체결한 무역 협정을 언급하며 “한국 국회가 왜 이를 승인하지 않았느냐”고 지적했다. 현재 한미 무역합의의 후속 조치인 대미투자특별법은 국회 재정경제기획위원회에 계류돼 있다.

청와대도 이날 오전 김용범 정책실장 주재로 관계부처 대책회의를 열고 상황 점검에 나섰다. 아울러 캐나다에 체류 중인 김정관 산업통상부 장관이 급거 미국으로 이동해 하워드 러트닉 미 상무장관과 직접 만나 협의를 진행할 계획이다.