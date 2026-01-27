알리익스프레스, 2025년 한국인 해외직구 소비 트렌드 공개

알리익스프레스는 새해를 맞아 2025년 한국인 소비자들의 해외직구 데이터를 분석하고, 이를 바탕으로 3가지 주요 소비 트렌드를 발표했다.

알리익스프레스 제공

27일 알리익스프레스에 따르면 해외직구 쇼핑은 이제 단순히 가성비만을 위한 선택을 넘어, 합리적인 가격으로 품질과 실용성을 동시에 만족시키는 소비 방식으로 자리 잡고 있다. 알리익스프레스의 한국인 해외직구 쇼핑 데이터에 따르면, 2025년에는 ‘나를 위한 소비’와 ‘삶의 질 향상’이 해외직구를 이끈 핵심 요인으로 작용한 것으로 나타났다.

알리익스프레스 플랫폼 내 2025년 판매량 기준 인기 상품 상위 20위를 분석한 결과, 한 해 동안 가장 인기를 끈 제품 카테고리는 ‘문구 및 사무용품’으로 나타났으며, ‘디지털용품’, ‘조명 및 전구’, ‘가전’이 그 뒤를 이었다. 또한 해당 제품 중 절반이 평균 별점 4.9 이상을 기록해, 인기 상품에 대한 높은 고객 만족도를 입증했다. 이는 한국 소비자들이 평점도 구매 결정의 중요한 기준 중 하나로 활용하고 있음을 보여준다.

알리익스프레스가 분석한 2025년 한국인의 해외직구 소비 트렌드는 다음과 같다.

2025년 해외직구 인기 상품을 살펴보면 이어버즈부터 태블릿과 미니 PC까지, 실사용 중심의 IT 기기가 상위권을 대거 차지했다. 기능과 실제 사용 후기를 중시하는 소비 성향이 확산되면서, 글로벌 플랫폼을 통해 다양한 사양과 가격대의 제품을 비교 선택하는 소비자가 늘어난 것으로 분석된다. 특히 이러한 제품군은 국내 유통 채널에서는 선택지가 제한적인 경우가 많아, 해외직구가 합리적인 대안으로 더욱 주목받고 있다.

인기 상품 상위 20개 중 상당수가 키보드와 마우스 등 컴퓨터 및 사무용품에 집중된 점도 눈에 띈다. 책상 위를 꾸미는 ‘데스크테리어’에 대한 관심이 높아지며, 업무나 취미를 위한 개인 작업 공간을 보다 쾌적하고 효율적으로 만들고자 하는 수요가 확대되고 있다. 해외직구는 폭넓은 디자인과 기능의 제품을 제공함으로써 개인의 취향을 반영한 맞춤형 워크스테이션 구성을 가능하게 한다.

전반적인 삶의 질에 대한 관심과 근무 형태의 변화로 집에서 보내는 시간이 늘어나면서, 가전 및 생활용품에 대한 투자도 함께 커지는 추세다. 인테리어 잇템으로 부상한 실링팬, 실내 취미에 제격인 빔프로젝터, 가전 필수품으로 꼽히는 청소기 등 집안 곳곳에서 활용되는 제품군에서 해외직구의 경쟁력이 두드러지고 있다. 소비자들은 자신의 라이프스타일에 맞는 제품을 적극적으로 탐색하며, 집을 더욱 편안하고 즐거운 공간으로 만드는 데 집중하고 있다.

이외에도 바람막이, 차량용 모니터 등 의류 및 자동차용품이 인기 상품에 포함되며, 해외직구에 대한 고객 수요가 보다 다양한 카테고리로 확산되고 있음을 보여준다. 소비자들의 관심사가 실내와 실외의 경계를 허물며, 인기 카테고리의 다변화가 가속화되고 있다.