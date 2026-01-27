故 이해찬 전 총리 시신 인천공항 도착

베트남 출장 중 갑작스럽게 별세한 고(故) 이해찬 전 국무총리의 시신이 27일 오전 국내로 운구됐다.

이 전 총리의 시신을 싣고 베트남 호찌민 공항을 출발한 대한항공 KE476편 항공기는 4시간 30분 만인 이날 오전 6시 53분쯤 인천국제공항에 착륙했다.

베트남 출장 중 별세한 고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 시신이 27일 인천국제공항에 도착해 운구 차량으로 이동하고 있다. 공항사진기자단

같은 비행기에 탑승했던 유가족과 대통령 정무특별보좌관인 더불어민주당 조정식 의원, 같은 당 이재정·김영배·김현·이해식·정태호·최민희 의원 등도 함께 한국에 도착했다.

상임 장례위원장을 맡은 김민석 국무총리를 비롯해 우원식 국회의장과 더불어민주당 정청래 대표, 한병도 원내대표 등 영접 인사들도 오전 6시께 공항에 도착해 고인을 기다렸다.

윤호중 행정안전부 장관, 이 전 총리와 55년 지기인 정동영 통일부 장관, 조국 조국혁신당 대표도 고인의 귀국길을 찾아 침통한 표정으로 운구 과정을 지켜봤다.

베트남 출장 중 별세한 고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 운구 차량이 27일 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 빈소로 도착하고 있다. 공동취재사진

인천공항 제2터미널에 도착한 이 전 총리의 시신은 오전 7시 13분께 비행기에서내려진 뒤 계류장으로 옮겨졌다.

계류장에는 군 의장대가 도열해 약식 추모식이 열렸다. 육해공군 의장대가 시신이 안치된 관을 덮은 태극기를 조심스레 정리하는 와중에 일부는 활짝 웃고 있는 이 전 총리의 영정사진을 들고 서 고인을 기렸다.

의장대는 장송곡이 울리는 가운데 의장대장의 구령 아래 관을 들고 한 발씩 걸음을 옮겨 오전 7시 40분쯤 운구차에 고인의 관을 실었다. 이어 운구차는 빈소인 서울대병원으로 이동했다.