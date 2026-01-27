최강록, 10년째 간직한 신동엽 사인 뭐길래…"덕분에 열심히 살아"

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 화면 캡처

넷플릭스 '흑백요리사 2'에서 우승을 차지한 최강록 셰프가 방송인 신동엽과의 특별한 인연을 공개했다.

26일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '흑백요리사2'에 출연한 최강록, 최유강, 윤나라 셰프가 게스트로 출연했다.

영상에서 최강록은 10년 전 요리 프로그램 출연 당시 신동엽에게 받은 사인을 여전히 갖고 있다고 밝혔다.

그는 "전에는 사인을 왜 해달라고 하는 건지 이해하지 못했고, 사인을 받아본 적도 없다"며 "성시경 님도 너무 좋아하는데, (신동엽과 성시경) 두 분한테 사인을 받을 기회가 있어 두 장의 사인을 받았다"고 했다.

이어 "(신동엽이) 저를 잘 알지도 못하셨지만, 프로그램에 나온 제게 '강록아 신나게 살아'라고 다섯 글자를 적어주셨는데, 그 다섯 글자로 열심히, 신나게 살 수 있었다"고 말했다.

그러면서 "가끔 저도 뭔가를 써달라고 하는 분들께 '신나게 살아 보아요'라고 바꿔서 써드리고 있다. 너무 감사하다"고 전했다.

최강록의 고백에 신동엽은 "내가 정말 좋아하는 말인데 이렇게 큰 힘이 됐다니 내가 더 고맙다"고 화답했다.

신동엽은 "세상에서 가장 중요한 덕목이다. 신나게 살아야 한다. 그걸 보면서 나도 다시 한번 다잡는다"고 고마워했다.

<뉴시스>