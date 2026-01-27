엔씨소프트, 분기 흑자 돌아서나… 크래프톤은 영업익 ‘뚝’

아이온2 효과 쏙쏙… 엔씨소프트 분기 흑자 전환

게임업계가 지난해 4분기 및 연간 실적발표를 앞둔 가운데 흥행 신작 유무에 실적이 크게 엇갈릴 전망이다.

27일 연합인포맥스가 집계한 시장 평균 전망치 자료에 따르면 엔씨소프트는 4분기 예상 매출이 4337억원으로 전년 동기 대비 5.9%, 전 분기 대비 20.5% 증가할 것으로 집계됐다.

엔씨소프트 판교 R&D센터 사옥 전경. 엔씨소프트 제공

영업이익과 당기순이익도 각각 153억원, 335억원으로 2024년 4분기 대비 흑자 전환이 예상됐다.

엔씨소프트가 지난해 11월 출시한 '아이온2'는 올해 1월 초까지 누적 매출 1000억원을 돌파하며 흥행에 성공했다. 시장 전망치엔 '아이온2' 초기 매출 성과가 반영된 것으로 풀이된다.

증권가에서는 '아이온2'의 흥행 실적이 올해부터 본격적으로 반영될 것으로 내다본다.

크래프톤은 4분기 예상 매출이 9063억원으로 전년 동기 대비 46.8% 상승했다. 회사 간판 게임인 ‘PUBG: 배틀그라운드’ 시리즈가 PC와 모바일 양쪽에서 견조한 실적을 낸 덕분이다.

매출 대비 수익성은 부진할 것으로 전망됐다. 크래프톤의 지난해 4분기 예상 영업이익은 1395억원으로 전년 동기 대비 35.3%, 당기순이익은 1315억원으로 73.2% 감소할 것으로 집계됐다.

배틀그라운드를 뒷받침 할 신작을 만들기 위해 비용을 쏟아 부은 것이 원인으로 지목된다.

넷마블은 ‘나 혼자만 레벨업’, ‘세븐나이츠 리버스’, 하반기 출시한 ‘뱀피르’ 흥행 효과에 웃었다.

넷마블은 4분기 매출이 7398억원으로 전년 동기 대비 14% 증가할 것으로 집계됐다.

영업이익은 1044억원으로 전년도와 거의 동일한 수준을, 당기순이익은 342억원으로 흑자 전환할 것으로 예상됐다.’

넷마블은 올해 ‘일곱 개의 대죄 오리진’을 비롯해 ‘몬길: STAR DIVE’ 등 다수의 신작을 선보인다.

한편 도쿄증권거래소에 상장한 넥슨은 4분기 매출이 1158억엔∼1293억엔으로 전년 동기 대비 45∼62% 증가할 것으로 자체 집계했다.

또 영업이익은 217억엔∼319억엔으로 전년 동기 대비 흑자 전환을, 순손실은 22억엔∼206억엔으로 같은 기간 31%∼4% 감소할 것으로 예상했다.