HJ중공업, 2025년 영업이익 전년 대비 824.8% 급증

HJ중공업이 지난해 영업이익을 전년 대비 8배 이상 끌어올리며 어닝 서프라이즈를 기록했다. 조선부문 매출이 증가하고 이익구조가 대폭 개선된 덕분으로 풀이된다.

HJ중공업은 ‘매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경’ 공시를 통해 2025년도 매출 1조9997억원에 영업이익 670억원을 기록했다고 27일 밝혔다.

HJ중공업이 건조한 메탄올 추진 컨테이너선박

매출은 전년 동기 대비 6% 늘었고 영업이익은 824.8% 증가했다. 이는 2024년 영업이익 72억원의 8배를 넘어선 수치다. 당기순이익은 514억원으로 884.6% 증가한 것으로 집계됐다.

HJ중공업이 500억원대를 상회하는 영업이익을 기록한 것은 2020년(516억원) 이후 5년 만이다. 친환경·고부가가치 선박 중심의 상선 수주와 함께 기존 특수선부문에서 사업 다각화를 추진해 온 전략이 실적으로 나타나고 있다는 설명이다.

조선부문 매출 증가와 이익구조 개선이 두드러진다. 2022년 당시 전체 매출액의 18% 수준까지 떨어졌던 조선부문 매출은 업황 회복과 맞물려 급격히 회복되면서 지난해 전체 매출의 절반가량을 차지했다. 건설부문 역시 지난해 2조5000억원의 수주고를 올리며 연간 목표를 초과 달성했다.

특히 이익구조 측면에서는 친환경·고부가가치 선박 선별 수주 전략이 수익성을 끌어올렸다. 국제해사기구(IMO)의 탄소감축 규제 강화로 친환경 선박 발주가 늘면서 메탄올 추진 컨테이너선과 LNG(액화천연가스) 추진 컨테이너선, LNG 벙커링선 등 친환경 기술을 적용한 선박 건조에 집중한 대응 전략이 실적을 견인했다.

HJ중공업의 첫 미 해군 MRO사업 대상인 아멜리아 에어하트함. HJ중공업 제공

방산 분야에서는 독보적인 기술 경쟁력을 바탕으로 해군이 발주한 신형 고속정(PKX-Β) 32척과 공기부양식 고속상륙정(LSF-Ⅱ) 8척을 전량 수주·건조하면서 탄탄한 성장세를 뒷받침하고 있다. 지난해 말 3800억원 규모의 고속정 4척과 해경의 1900t급 다목적 화학방제함을 수주해 3년 이상 안정적인 건조 물량을 확보한 점도 주목할 만하다.

HJ중공업은 올 초 미 해군과 함정정비협약(MSRA)을 체결하면서 향후 5년간 연 20조원 규모의 미 해군 함정 MRO(유지·보수·운영)사업에 참여해 수익을 확대하겠다는 새로운 성장 동력도 마련했다.

HJ중공업 관계자는 “친환경 선박 수요 증가에 따른 업황 개선이 이어지고 있으며, 미 해군 MRO사업 성과가 가시화되는 올해도 실적 개선 흐름이 이어질 것으로 예상된다”며 “차별화된 기술 경쟁력으로 수익성 강화와 미래 경쟁력 확보에 주력하겠다”고 말했다.