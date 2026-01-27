대구교통공사, AI 기반 ‘기관사 안내방송 분석 ’코칭 프로그램’ 개발

대구 도시철도 열차에서 들려오는 기관사 안내방송이 한층 더 선명하고 친절해진다.

대구교통공사는 인공지능(AI)을 기반으로 기관사의 안내방송을 정밀 진단하고 다듬는 ‘기관사 안내방송 분석∙코칭 프로그램’을 자체 개발해 운영한다고 27일 밝혔다.

AI 기술을 접목해 자체 개발한 ‘기관사 안내방송 분석∙코칭 프로그램’ 결과 분석 화면. 대구교통공사 제공

단순히 녹음한 방송을 송출하는 것이 아닌 기관사 개개인의 안내방송 음성을 데이터로 정밀 진단해 ‘맞춤형 피드백’을 제공하는 것이 핵심이다. 그동안 기관사 개개인의 역량에 의존해온 안내방송이 철저한 데이터의 영역으로 들어온 것이다.

도입 시스템은 음성∙텍스트 변환(STT) 기술을 적용했다. 기관사가 마이크를 잡으면 AI가 즉각 목소리를 인식해 △호흡 △속도 △억양 등 7가지 음성 지표를 분석하며 표준 문안과 실시간으로 대조한다. 분석 데이터는 시각화한 그래프와 함께 구체적인 코칭 팁으로 제공해 기관사 스스로 방송 역량을 키우는 데 도움이 될 전망이다.

공사는 이 프로그램을 각 승무팀 훈련용 컴퓨터에 설치하고 사용자 가이드북을 배포, 기관사들이 업무 전후나 여유 시간을 활용해 자기 주도적으로 훈련할 수 있는 환경을 조성할 계획이다. 또 주기적인 평가 기준 보정 및 현장 의견 반영을 통해 시스템 완성도를 꾸준히 높여 나갈 방침이다.

여기에다 향후 역 직원과 관제사 등 전 부서로 적용 범위를 넓혀 도시철도 서비스 전반의 상향 평준화를 이루겠다는 구상이다.

김기혁 공사 사장은 “이번 프로그램 개발로 기관사들이 자신의 방송 습관을 객관적으로 파악하고, 스스로 개선할 수 있는 체계적인 훈련 기반이 마련됐다”며 “앞으로는 역직원과 관제사 등 안내방송을 수행하는 전 직원으로 적용 범위를 확대해 도시철도 전반에 걸쳐 일관된 고품질 안내방송 서비스를 제공할 수 있도록 기술 혁신을 이어가겠다”고 말했다.