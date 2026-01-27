BYD, 전기차·PHEV 신차 앞세워 ‘1만대 클럽’ 진입 노린다

연내 전시장 35개, 서비스 센터 26개 확충

사진=BYD코리아 제공

BYD코리아가 올해를 승용차 시장 내 본격적인 도약을 위한 원년으로 삼고 '1만 대 클럽' 진입에 도전한다. 이와함께 전시장은 35곳으로 서비스센터는 26곳으로 늘린다는 계획이다.

BYD는 전세계에서 검증된 모델 기반의 라인업 확장과 고객 만족 중심의 네트워크 및 서비스 고도화를 통해 국내 소비자들에게 다가간다는 전략이다.

27일 BYD에 따르면 지난해 1월 승용차 브랜드를 공식 출범 후 6000대 이상의 판매고를 올려 국내 시장에서 성장 가능성을 확인했다.

올해 설립 10주년이자 승용 브랜드 출범 2년차를 맞은 BYD코리아는 한국 시장에 다채로운 라인업을 투입해 국내 소비자들의 기대에 부응할 계획이다.

이를 바탕으로 수입 자동차 시장의 첫번째 도전 과제로 여겨지는 ‘1만대 클럽’ 진입에 도전한다.

이를 위해 보다 많은 고객이 BYD를 직접 체험함으로써 긍정적 브랜드 인식은 물론 BYD에 대한 신뢰를 형성할 수 있도록 양적-질적 브랜드 경험 향상에 나선다.

BYD의 신차 도입 전략은 올해도 지속될 예정이다.

먼저 지난해 7월 출시 후 유려한 디자인과 강력한 주행 성능으로 많은 선택을 받은 BYD 씰의 RWD 모델과 전세계 누적 판매 100만 대 이상을 돌파하며 아시아와 유럽 등 주요 시장에서 상품성과 안정성을 인정받은 소형 해치백 BYD 돌핀(BYD DOLPHIN)을 연초 중 출시해 BYD의 대표 전기차 라인업을 한층 강화할 예정이다.

뿐만 아니라 하이브리드 모델에 대한 국내 소비자들의 높은 관심을 고려해 BYD의 PHEV 기술을 탑재한 DM-i(Dual Mode-intelligent) 모델의 연내 도입을 목표로 설정했다.

이외에도 기존 판매 모델들의 추가 트림 도입을 검토하는 등 보다 다이내믹한 국내 고객 수요에 적극 대응할 방침이다.

BYD는 소비자 접점 확대를 위한 인프라 투자도 가속화한다.

고객 만족을 최우선 가치로 설정한 BYD코리아는 브랜드 출범 1년 만에 총 32개의 전시장과 16개의 서비스센터를 구축하는 데 성공했다.

이어 올해는 연말까지 총 35개 전시장과 26개 서비스 센터를 확보하는 것을 목표로 삼았다.

단순한 양적 팽창을 넘어, 전문 교육 프로그램을 통한 인력 양성과 기술 역량 강화 등 질적 서비스 고도화에도 주력한다.

이를 바탕으로 BYD 소비자들이 차량 구매부터 사후 관리까지 모든 과정에서 전문적이고 안정적인 서비스를 누릴 수 있도록 할 계획이다.

BYD코리아 승용사업 부문 조인철 대표는 “2025년은 BYD가 딜러 파트너사들과 호흡을 맞추며 기반을 다져온 허니문 시기였다면, 올해는 한국 승용 시장에서 본격적인 도약을 시작하는 원년이 될 것이다”며 “판매 성과부터 고객 만족과 브랜드 신뢰도까지 균형 있게 향상시킴으로써 딜러 파트너사들의 지속적인 성장 기반을 다지고, 나아가 한국 시장에서 신뢰할 수 있는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.