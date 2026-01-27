“시청에서 나만의 결혼식”… 충북 충주시, 청사 공간 무료 개방

충북 충주시가 시청사 내∙외부 공간을 공공예식장으로 개방해 시민들에게 특별한 결혼식을 선사한다.

시는 다음 달부터 시청사 잔디광장, 3층 대회의실, 11층 구내식당 등을 예식장과 연회장으로 활용할 수 있게 무료로 제공한다고 27일 밝혔다. 이는 예비부부의 경제적 부담을 덜고 예식장 예약의 어려움을 해소하기 위한 취지다.

충북 충주시 시청 잔디광장. 충주시 제공

이용 대상은 예비부부 또는 양가 부모 중 한 명이 충주에 거주하거나 생활권자여야 한다. 신청은 예식 6개월 전부터 수시로 가능하며 주말과 공휴일에는 하루 한 건만 선착순으로 접수해 혼잡을 줄인다.

예식 공간은 무료지만 장식∙비품∙식사는 이용자가 직접 준비해야 한다. 취사와 주류 반입은 금지되지만 출장 음식 등 완성품 위주의 식사는 허용된다. 잔디 생육기(3~4월), 장마철, 유지관리 공사 기간에는 개방이 제한된다.

시는 2024년 시청사 앞 광장을 잔디광장으로 조성하며 배수·방수 공사를 통해 안전성을 강화했다. 이후 공공기관이나 비영리단체의 나눔행사, 어린이 행사, 전시회 등 공익 목적 행사에 개방해 왔다. 이번에는 개인 예식까지 확대해 시민 누구나 나만의 결혼식을 올릴 수 있게 된 것이다.

시는 이미 살미면 충주유기농체험센터를 공공예식장으로 운영 중이다. 이곳은 지난해 11월 예식장으로 등록됐으며 실내는 유료(2만5000원)로 이용할 수 있고 야외 예식은 무료다.

시 관계자는 “청사 공간을 공공예식장으로 활용하면 정형화된 실내 결혼식에서 벗어나 실용적인 문화 정착에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.