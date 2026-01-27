‘돌격대장’ 황유민 개막전서 ‘사고’ 칠까… "왕중왕전 화끈한 장타쇼 기대하세요"

매년 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 개막전으로 열리는 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트오브 챔피언스(총상금 210만달러)는 대회 이름처럼 최근 2년 동안 우승 경력이 있는 선수만 출전하는 ‘왕중왕전’ 성격의 대회다. 따라서 신인은 이 대회에 출전하기 쉽지 않다. 하지만 ‘돌격대장’ 황유민(23·롯데)은 다르다. 그는 지난해 LPGA 투어 롯데 챔피언십에서 우승하며 퀄리파잉(Q) 시리즈 최종전을 거치지 않고 LPGA 투어 직행 티켓을 거머쥐었다.

황유민. AFP연합뉴스

황유민이 롯데 챔피언십 우승자 자격으로 29일(현지시간) 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 & 컨트리클럽(파72·6624야드)에서 시작하는 2026시즌 개막전에 출전해 공식 LPGA 데뷔전을 치른다. 황유민은 지난해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 평균 드라이브샷 비거리 252.49야드(6위)를 기록한 장타를 앞세워 화끈한 공격 골프를 구사한다. 이에 ‘돌격대장’이라는 별명까지 얻었다. 여기에 그린적중률 73.61%(29위), 평균 퍼팅 29.68개(15위)를 기록할 정도로 아이언샷과 퍼트의 정확도까지 갖췄다. 더구나 이미 투어 정규대회에서 우승 맛을 봤기 때문에 자신감이 넘친다. 신인왕 경쟁에서 한발 앞설 것으로 예상되는 만큼 데뷔 무대에서 상위권 성적이 기대된다. 황유민은 대회를 앞두고 인터뷰에서 “공격적인 플레이를 좋아한다. 공격적으로 나설 수 있는 코스에서는 과감하게 공략하고 전략이 필요한 상황에서는 돌아가는 선택도 하면서 유연한 골프를 하겠다”고 자신감을 드러냈다.

김아림. AFP연합뉴스

이번 대회에서 주목할 또 한명의 한국 선수는 ‘장타 여왕’ 김아림(31·메디힐)이다. 그는 지난해 이 대회에서 당시 세계랭킹 1위이던 넬리 코르다(28·미국)를 2타 차로 따돌리고 통산 3승을 달성했다. 지난해 24개 대회에서 컷탈락은 4차례 그쳤고 톱10 성적을 9차례 기록할 정도로 꾸준한 성적을 낸 김아림은 이 대회 첫 타이틀 방어에 나선다. 김아림 역시 지난해 비거리 273.32야드(11위)를 기록한 가공할 드라이브 샷을 앞세워 공격 골프를 구사할 계획이다.

이번 대회는 톱랭커들이 대거 출전해 우승 트로피를 놓고 뜨거운 경쟁을 펼칠 예정이다. 지난해 3승을 기록하며 주요 개인타이틀을 휩쓴 세계 1위 지노 티띠꾼(23·태국), 2위 코르다, 지난해 신인왕인 4위 야마시타 미유(25·일본), 5위 찰리 헐(30·잉글랜드), 6위 뉴질랜드 교포 리디아 고(29·하나금융그룹)가 출사표를 던졌다.