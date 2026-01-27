경주시, 2026년 병오년 새해 ‘시민과 함께 만드는 현장소통마당’ 이어가

주민 건의 청취, 옛 경주역 부지 활용·관광지 생활불편 등 논의 나서

주낙영 시장 “지역별 현안이 실질적인 개선으로 이어지도록 노력할터”

경북 경주시는 26일 황남동과 황오동에서 ‘2026년 현장소통마당’을 잇따라 열고 주민들과 직접 소통하는 시간을 가졌다고 밝혔다.

이날 오전 황남동 행정복지센터 대회의실에서 ‘황남동 현장소통마당’이 열렸다.

26일 경주시 황남동 행정복지센터에서 열린 시민과 함께하는 소통간담회에서 주낙영 경주시장이 주민들에게 인사말을 전하고 있다. 경주시 제공

행사에는 주낙영 시장과 이동협 의장을 비롯 박승직 도의원, 정희택 시의원과 주민 100여 명이 참석했으며, 주민 공연과 읍면동 주요 현안 보고에 이어 주민 건의사항을 중심으로 한 토론이 진행됐다.

황남동에서는 대릉원과 황리단길 인접 지역의 특성으로 관광객 증가에 따른 주차·교통 혼잡과 불법주정차 문제, 보행 안전 개선 필요성 등이 주요 건의사항으로 제시됐다.

또한 상업시설과 숙박시설 증가에 따른 소음·쓰레기 등 생활 불편을 줄이기 위한 관리 방안 마련 요구도 이어졌다.

이어 오후에는 황오동 행정복지센터 대회의실에서 ‘황오동 현장소통마당’이 개최됐다.

황오동에서는 옛 경주역(폐역) 부지 활용 방향과 시청사 이전 여부, 추진 절차 등에 대한 공식적인 설명을 요구하는 의견이 다수 제기됐다.

이와 함께 행정복지센터와 주민자치센터를 잇는 도로 정비, 구도심 골목길 정비와 주차 공간 확충 등 생활환경 개선을 요구하는 건의도 나왔다.

주낙영 경주시장은 이날 두 행사에서 인사말을 직접 전하고, 주민들이 제기한 건의사항을 직접 청취하며 “현장에서 나온 의견을 시정에 적극 반영할 수 있도록 관련 부서와 함께 검토하겠다”고 강조했다.

한편, 경주시는 앞으로도 읍면동별 현장소통마당을 순차적으로 개최해 주민 의견을 듣고, 지역별 현안 해결 방안을 모색해 나갈 방침이다.