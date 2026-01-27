‘M&A의 미다스 손 곽재선’ KGM, 3년 연속 흑자·역대 최대 매출 이끌어

무쏘 EV. 사진=KGM제공

KG 모빌리티(이하 KGM)가 지난해 역대 최대 매출을 기록하고 3년 연속 흑자를 달성했다.

KGM은 별도 재무제표 기준 지난해 매출 4조2433억원, 영업이익 536억원, 당기순이익 531억원의 잠정 실적을 27일 발표했다.

KGM은 지난해 총 11만535대를 판매하며 영업이익과 당기순이익 모두 2023년 이후 3년 연속 흑자를 기록했다.

연간 영업이익은 536억 원으로 전년 대비 4배 이상(336%) 증가한 실적이며, 매출 역시 수출물량 증가에 힘입어 2분기 이후 3분기 연속 1조원을 돌파하며 상승세를 보였다.

KGM은 “글로벌 신흥 시장 KGM 브랜드 론칭과 무쏘 EV 및 토레스 하이브리드 등 신차 출시 확대에 따른 수출 물량 증가와 더불어 수익성 개선 및 환율 효과 등에 힘입어 역대 최초로 4조원을 돌파하며 최대 매출을 달성했다”고 설명했다.

KGM의 흑자 행진은 ‘M&A의 미다스 손’으로 불리는 곽재선 회장의 이른바 실용주의 정상화 전략이 통했다는 분석이다.

곽 회장은 대기업이 독점하는 거대 시장 대신 중소 규모의 여러 시장을 공략한다. 한 시장에서 1만 대를 파는 것보다 10개 시장에서 1000대씩 파는 것이 안정적이라는 논리다.

실제 유럽, 중남미 등 신제품 론칭과 스페인에서 관용차 공급 확대 그리고 차별화된 글로벌 마케팅 전략 등 수출 물량 확대 노력에 힘입어 2024년(6만 2378대) 대비 12.7% 큰 폭으로 증가하며 11년 만에 최대 실적을 기록했다.

KGM은 올해 이러한 판매 상승세와 흑자 규모를 더욱 늘리기 위해 1월부터 신형 무쏘를 출시하는 등 공격적으로 시장 대응에 나서고 있다.

또 에디슨모터스를 인수해 전기 버스를 생산하는 등 연관 산업으로 확장해 수익 구조를 다각화한 결과 자회사인 KGMC도 흑자 전환에 성공했다.

KGMC는 7m 신규 버스라인 추가 등을 통해 성장기반을 확대한다는 방침이다.

KGM 관계자는 “수출 물량 증가에 힘입어 3년 연속 흑자를 기록하며 의미 있는 성과를 거뒀다”며 “국내외 시장 신모델 론칭과 차별화된 마케팅 전략을 통해 시장 대응을 강화하고 판매 물량 증대와 함께 수익성을 지속적으로 개선해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 KGM의 지난해 판매는 내수 4만 249대, 수출 7만 286대 등 총 11만 535대다. 차종별로는 액티언 및 토레스 하이브리드, 무쏘 EV 등 친환경 차량이 전체 판매 물량의 30% 이상(32.4%)을 차지하며 판매 상승세를 이끌었다.