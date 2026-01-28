[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 28일 (수요일) 투자·신규 사업은 아직 시기상조?

96년생 이동 변화를 모색 해보는 운이다. 84년생 신문 생활지에서 취업이나 정보를 얻는다. 72년생 현재 일을 일관성 있게 진행하자. 60년생 믿는 도끼에 발등찟기는 격이다. 48년생 능동적인 자세로 일하면 성과있다. 36년생 기대라던 소식을 이제야 접하게 된다.

97년생 모든 약속은 오후가 좋다. 85년생 부동산업 소개업 결혼상담소업은 광고에 성과가 있다. 73년생 귀인이 도우니 일생 행복한 운이다. 61년생 직업에 변화 변동은 불리하다. 49년생 서로 아픈 곳을 어루만지고 도우자. 37년생 건강부터 챙기는 것이 시급하다.

98년생 실력을 발휘하지 못하는 것도 운이다. 86년생 바른 일은 곧장 밀어붙여도 잘 풀린다. 74년생 금전적 출비가 가중된다. 62년생 자신의 입지를 강화시키자. 50년생 현제 일은 참고 있으면 덕이된다. 38년생 가족에 감사하고 감기에 조심할것.

99년생 통신업 휴대폰 금속기계업은 광고에 성과가 있다. 87년생 우직한 모습은 큰 이득을 보기는 어렵다. 75년생 타인에 의해 직업 변화가 온다. 63년생 믿었던 사람에게 손실이 온다. 51년생 동북방에서 거래선이 나타난다. 39년생 남의 시선만 살피지 말자.

00년생 아는 것이 없으면 의심하지 않는 법. 88년생 새로운 시작은 또 다른 마지막을 의미한다. 76년생 피부미용 네일업 화장품점은 광고에 성과가 있다. 64년생 흐트러진 집중력을 다시 모우자. 52년생 윗사람 만나면 해결에 도움이 된다. 40년생 믿었던 사람에게 손재가 온다. 28년생 현재은 동남방에서 이익이 많다.

01년생 생산직이나 기술직에는 성과가 크다. 89년생 단번에 처리할 일을 오래 끌면 시간낭비. 77년생 잡기나 증권에 관여하지 말자. 65년생 진행된는 일에 마무리가 중요하다. 53년생 자기관리는 언제나 중요하다. 41년생 등산이나 차사고 조심하자.29년생 힘든 쉬운 일과 힘든 일을 잘 구분하라.

02년생 인덕으로 행운이 따르는 운세다. 90년생 상대를 설득하려면 부드럽게 해라. 78년생 손실과 실물수를 조심하자. 66년생 투자와 신규업은 금물이다. 54년생 분노는 자신의 눈을 어둡게 한다. 42년생 생각은 많지만 몸이 따르지 않는다. 30년생 환자는 동북방에서 명 의사가 있다.

03년생 원하는 일을 큰 어려움 없이 이루는 운. 91년생 가능성 높아도 노력부족으로 성사안된다. 79년생 전기전자 휴대폰 금속기계업은 광고에 성과가 있다. 67년생 신규업은 아직 시기가 아니다. 55년생 소박한 것이 진정 가치 있다. 43년생 일에 자기주장만 계속하지 말자. 31년생 유리한 입장에서 생각하지 말라.

04년생 오늘부터 운세가 점점 상승 기운을 탄다. 92년생 여건이 좋지 않으니 자중해야 한다. 80년생 작은 약속이라도 중히하자. 68년생 확장아나 이동은 보류하자. 56년생 구사일이 갑자기 문제가 생긴다. 44년생 사려 깊은 행동은 자신을 드높인다. 32년생 자수점,한복점,마크점은 양호하다.

05년생 단점을 숨기고 좋은점만 내세우지 말자. 93년생 가벼운 질환과 집안에 근심이 온다. 81년생 힘들게 땀흘리면 성과가 크다. 69년생 일의 폭을 넓혀 나가자. 57년생 적자가 이어져서는 상황이다. 45년생 일을 조급해하면 더 힘들어진다. 33년생 등산이나 여행을 자제하자.

06년생 지나지게 강하면 부러지기 쉽다. 94년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 82년생 오락실 영화관 복권업은 광고에 성과가 있다. 70년생 신불자는 좋은 소식을 접한다. 58년생 상위 그룹에 속하도록 노력을 하자. 46년생 사업자는 거래처와 관계가 좋다. 34년생 자신의 생각을 적극적으로 표현하라.

95년생 이미 결정된 사항은 깨끗이 승복하라. 83년생 일에 자기의견만 내세우지 말자. 71년생 조금 기다리면 막혀던 일이 풀린다. 59년생 상사나 동료관계에 신경쓰자. 47년생 힘들게 구한 것일수록 가치는 크다. 35년생 전자업,통신업,금속기계업은 호조.

