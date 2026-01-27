황영웅, 3년 만에 학폭 부인·생기부 공개 "지속적으로 괴롭힌 적 없어"

황영웅

가수 황영웅 측이 '학교 폭력' 의혹에 대해 3년 만에 부인했다.

황영웅의 매니지먼트 측은 27일 최근 강진 청자축제 무대 취소 등 일련의 사건 당시 불거졌던 '학교 폭력' 의혹과 관련해 공식입장을 발표했다.

황영웅 측은 "지난 논란 당시 황영웅 가수가 즉각적인 해명 대신 침묵을 지켰던 것은 제기된 의혹이 사실이어서가 아니었다"라며 "당시 경연의 공적 무대와 동료 아티스트들에게 행여나 피해가 갈 것을 우려한 가수의 결단이었다"라고 설명했다.

이어 "현재까지 유포된 의혹 중 상당 부분은 악의적으로 편집되거나 사실관계가 확인되지 않은 일방적인 주장"이라며 "황영웅은 학창 시절 친구들 사이의 다툼이나 방황은 있었을지언정, 특정인을 지속적으로 괴롭히거나 보도된 바와 같은 가학적인 행위를 한 사실이 없음을 명백히 밝힌다"고 강조했다.

또 "그동안 황영웅 가수는 자숙의 시간을 가지며 스스로를 돌아보았으나, 더 이상 무분별한 허위 사실이 진실인 양 굳어지는 것을 방치할 수 없다고 판단했다"라며 "이제는 숨지 않고 진실을 당당히 밝혀, 가수로서의 명예를 회복하고 다시는 이와 같은 억울한 사례가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다, 확인되지 않은 추측성 보도를 자제해 주시기를 간곡히 부탁드린다"고 덧붙였다.

황영웅은 입장과 동시에 중학생 시절 생활기록부도 공개했다. 생기부에는 '타인의 의견을 수용할 줄 알고 이해심이 있어 교우관계가 향상됨', '선생님께 예의바르고 성격이 원만하여 교우관계가 활발하다' 등의 문구가 담겼다.

한편 황영웅은 지난 2023년 2월, MBN '불타는 트롯맨'에 출연하던 중 학폭 의혹이 불거지며 프로그램에서 하차했다. 이어 거짓 경력 및 거짓 가정사 의혹 등이 추가로 불거진 바 있다.

이후 황영웅은 학폭 논란에 대해서는 인정하고 사과했으나, 거짓 가정사는 오해에서 불거진 일이라 해명했으며 거짓 경력 의혹은 부인한 바 있다. 이에 황영웅은 활동을 중단하고 자숙해 왔다.

<뉴스1>